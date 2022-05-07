İç çamaşırsız hırka giyen Aslı Bekiroğlu, kıyafetine aldırış etmeden zıplaya zıplaya dans etti - Haberler

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İç çamaşırsız hırka giyen Aslı Bekiroğlu, kıyafetine aldırış etmeden zıplaya zıplaya dans etti

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Cüretkar pozlarıyla sıkça adından söz ettiren Aslı Bekiroğlu, son dönemlerde moda olan iç çamaşırsız hırka giyme akımına uydu. Kız arkadaşlarıyla bir mekana eğlenmeye giden oyuncu, kıyafetine aldırış etmeden dakikalarca dans etti.

Rol aldığı projelerle adından söz ettiren ve sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla da konuşulan Aslı Bekiroğlu, bu sefer de iç çamaşırsız hırka giyme akımına uydu.

ARKADAŞLARIYLA DANS ETTİ

Son olarak adı Kubilay Aka ile anılan Aslı Bekiroğlu, dün akşam kız arkadaşlarıyla eğlenmek için bir mekana gitti. Kendini müziğin ritmine kaptıran oyuncu, iç çamaşırsız giydiği hırkasıyla bir an olsun yerinde durmadan dans etti. Hızını alamayan Bekiroğlu, bir ara sahneye çıkarak şarkı söyledi. Oyuncunun dans ettiği anlar sosyal medyada hızla yayılırken "O kıyafete rağmen frikik vermemiş, helal olsun" yorumları yapıldı.

İç çamaşırsız hırka giyen Aslı Bekiroğlu, kıyafetine aldırış etmeden zıplaya zıplaya dans etti

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Aslı Bekiroğlu, Magazin, Haberler

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