İbrahim Tatlıses... TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ!

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Bodrum Yalıkavak yolu üzerinde aracı ile seyir halinde iken trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses yaralandı.

Araçta sıkıştığı öğrenilen Tatlıses'i kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

Ekiplerin müdahalesiyle araçtan yaralı olarak çıkarılan sanatçı, hastaneye kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İbrahim Tatlıses'in yanında kızı Elif Ada'nın da olduğu öğrenildi.

Minibüste yanında kızı ile birlikte 4 kişinin olduğu öğrenildi. İbrahim Tatlıses'in oğlu İDO ise kazanın tanığı oldu.

İdo öndeki araçta olduğundan kazada yaralanmadı. Şoka giren İdo babasının kurtarılmasını izliyor.

İbrahim Tatlıses'in durumu ilk sözleri

Araç içerisinde mahsur kalan İbrahim Tatlıses'in bilincinin açık ve konuşabildiği öğrenildi.

İbrahim Tatlıses "Beni araçla birlikte vinçle buradan çıkarın, daha sonra düzgün bir alanda beni çıkarırsınız" diye konuştu.

İbrahim Tatlıses'in aracı vinçle çekildi, etrafı tamamen kapatıldı ve araçtan çıkartılıp hastaneye kaldırıldı.

Tatlıses araçtan çıkartılırken ve hastaneye kaldırılırken ailesi görüntü alınmasına izin vermedi.