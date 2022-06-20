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İbrahim Tatlıses mal varlığını kime bırakacağını açıkladı

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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İbrahim Tatlıses mal varlığını kime bırakacağını açıkladı

Büyük oğlu Ahmet Tatlıses ve eski eşi Adalet Sara ile sorunlar yaşayan İbrahim Tatlıses, bağlandığı canlı yayında zehir zemberek sözler sarf etti. Tatlıses, konuşmasının devamında evine büyü yapıldığını ve sebepten dolayı Gülçin Karakaya ile ayrıldıklarını söyledi. Malvarlığından bahseden şarkıcı, "Barışırsak mallarımı Gülçin'in üzerine ya da Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağım" dedi.

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, eski eşi Adalet Sara ve büyük oğlu Ahmet Tatlıses ile birbirine girdi. Oğlu ve eski eşinin Babalar Günü paylaşımı sonrası öfkeden deliye dönen İbrahim Tatlıses, Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Magazin programına telefonla bağlanarak öfke kustu.

"GÜLÇİN'LE EVLENİP MALLARIMI ONUN ÜZERİNE YAPACAĞIM"

Canlı yayına bağlanan Tatlıses, eski eşi ve oğlunun kendisinin Bodrum'daki evine büyü yaptıklarını söyleyerek "Bodrum'daki evime domuz yağı sürmüşler… Yoksa ben burada çekirdek ailemi kurmuştum evleniyordum. Şu an o kişi ile ayrıyım. Dünya bir tarafa o bir tarafa… Şu an aramız açık ama ben evleneceğim bütün mallarımı da o kişinin üzerine yapacağım. Büyülerden sonra benimle görüşmek istemiyor. Ben ona ev de aldım araba da. Ona her şey feda olsun, o benim sol yanım. Kimse yanımda yokken o benim yanımdaydı. Bu kişi Gülçin Karakaya'dır" dedi.

"PARAMI MEHMETÇİK VAKFI'NA BAĞIŞLAYACAĞIM"

Tatlıses, Karakaya ile barışmadığı takdirde mal varlığını Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Aramızdaki yaş farkı hiç önemli değil, çocuklarım evlenmemi istemiyor 'para gitmesin' diye. Ben zamanı gelince paramı ne yapacağımı biliyorum. Hepsini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağım."

İbrahim Tatlıses mal varlığını kime bırakacağını açıkladı

İbrahim Tatlıses mal varlığını kime bırakacağını açıkladı

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