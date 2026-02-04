İbrahim Tatlıses'le neden barıştı? İşte 25 yıllık küslüğü bitiren Asena'nın ilk sözleri

Yılbaşı gecesi İbo Show'a konuk olarak katılan ve İbrahim Tatlıses ile 25 yıllık küslüğünü bitirmesiyle magazin gündemine damga vuran Asena, merak edilen barışma sürecine dair ilk kez açıklamalarda bulundu. Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre, Etiler'de görüntülenen Asena, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"ORAYA ÇIKIŞ SEBEBİM..."

Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; İbrahim Tatlıses ile yıllar sonra aynı programda bir araya gelmesine ilişkin duygularını anlatan Asena, barışmanın ardındaki nedeni şu sözlerle dile getirdi: "Neler hissettiğim bana kalsın. Oraya çıkış sebebim yüklerimden arınmaktı. Hesapları kapatmaktı. Ben birisine dargın değilim, kimseyle de bir yarışım yok."

YENİ PROJELERİN SİNYALİNİ VERDİ

Asena, kariyerine dair yeni gelişmelerin de yolda olduğunu belirterek, "Bol bol sürprizlerim var. İnanılmaz heyecanlıyım. Hamdolsun şimdilerde keyfim çok yerinde" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAKİ VİDEOLAR GÜLDÜRDÜ

Yılbaşı programının ardından sosyal medyada paylaşılan eğlenceli videolar hakkında da konuşan Asena, yapılan paylaşımlara güldüğünü belirtti. Ünlü isim, "Canım milletim çok espritüel. Bazı videolara yerlere yattım. Z kuşağı da beni tanıdı. Değişik bir tanıtım oldu ama herkes tanıdı" diyerek yaşanan ilgiden memnuniyetini dile getirdi.