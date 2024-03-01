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İbrahim Tatlıses İstanbul'da Sahneye Çıktı

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Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, uzun bir aranın ardından İstanbul'da sahneye çıktı ve hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Tatlıses, sevilen parçalarını seslendirirken, gece boyunca hareketli parçalarıyla da sevenlerini coşturdu. Konserde, komedyen Şafak Sezer'in de sürpriz bir şekilde sahneye çıkması alkış yağmuruna neden oldu.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses uzun bir aranın ardından İstanbul'da sahneye çıktı. Sevilen parçalarını seslendiren Tatlıses, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz gün İstanbul'da sahne aldı. Hafta içi olmasına rağmen günler öncesinden rezervasyonları dolan gecede, imparatorun hayranları mekanı tıklım tıklım doldurdu. Gece boyunca, Gecede duygusal rüzgarlar estiren ünlü sanatçı hareketli parçalarıyla da sevenlerini yerine oturtmadı. Aralıksız 3 saat sahnede kalan İmparator, oyun havalarından arabeske uzanan zengin repertuvarıyla alkış yağmuruna tutuldu.

İbrahim Tatlıses'i dinlemeye gelenler arasında komedyen Şafak Sezer de vardı. Müzik ziyafetine Sezer'i de davet eden Tatlıses, sürpriziyle alkış yağmuruna tutuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

İbrahim Tatlıses Şafak Sezer İstanbul Müzik Magazin Kültür Sanat Güncel Haberler

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