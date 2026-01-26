Haberler

İbrahim Tatlıses'in korumasından sert müdahale: O görüntüyü sil!

Güncelleme:
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in tekerlekli sandalyedeki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Tekerlekli sandalyesiyle bir restorana girişi sırasında kayda alındığını fark eden Tatlıses'in koruması, görüntü alan kişiye müdahale ederek kayıtların silinmesini istedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

  • İbrahim Tatlıses'in koruması, sanatçının tekerlekli sandalyesiyle bir restorana girişini cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen kişiye müdahale etti.
  • Koruma, video çeken kişiye 'O görüntüyü sil!' diyerek uyarıda bulundu.
  • Restoranda bulunan bir kişi, İbrahim Tatlıses'e 'İmparator hoş geldin' dedi.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, dün Aydın'da tekerlekli sandalyesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı beklerken görüntülenmişti.

Tatlıses'in bir restorana da tekerlekli sandalye ile gelişi girişi sırasında yaşananlar ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

RESTORANA DA TEKERLEKLİ SANDALYE İLE GELDİ

Tekerlekli sandalyesiyle restorana giren İbrahim Tatlıses'in, mekanda bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenmesine, sanatçının koruması sert şekilde müdahale etti. Görüntü alınmasını istemeyen koruma, video çeken kişinin üzerine doğru yöneldi.

"O GÖRÜNÜTÜYÜ SİL"

    O anlara yansıyan görüntülerde, korumanın kayıt yapan kişiye "O görüntüyü sil!" diyerek uyarıda bulunduğu duyuldu. Müdahale sırasında ortamda kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

    "İMPARATOR HOŞ GELDİN" SÖZLERİ DUYULDU

    Paylaşılan görüntülerde, çevrede bulunan bir kişinin Tatlıses'e hitaben "İmparator hoş geldin" dediği de net şekilde duyuluyor. Bu sözler sosyal medyada dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

    SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

    Olayın yayılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar korumanın müdahalesini sert ve gereksiz bulurken, bazıları ise Tatlıses'in sağlık durumu ve özel hayatının korunması gerektiğini savundu.

    Elif Yeşil
    Haberler.com / Magazin
    Haberler.com
    Yorumlar (1)

    Haber YorumlarıGüven önemlş:

    ya İbo di yeter eve çekil namaz kıl tesbih çek,dünya fani,yaşsa gani

    Yorum Beğen0
    Yorum Beğenme0
    yanıtYanıtla

