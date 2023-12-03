İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan'la arası bozuk mu?

İbrahim Tatlıses, kızının geçtiğimiz hafta çıkan şarkısını da paylaşmayarak iddiaları güçlendirmişti.

DurakMedya'da yer alan habere göre ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ile kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in arasının bozuk olduğu iddia edildi. 34 yaşına basan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in doğum gününü kutlamaması araya kara kedi girdi yorumuna neden oldu.

Genç şarkıcının Tatlıses ailesinden kimsenin doğum gününü kutlamaması ise dikkat çekti.

Öte yandan İbrahim Tatlıses kızının geçtimiz hafta çıkan yeni şarkısını da paylaşması gözlerden kaçmadı.

"ÇOCUK EVRAKLA YAPILMIYOR!"

Dilan Çıtak geçtimiz yıl kendisine ev verilmediğini söylemiş, İbrahim Tatlıses de, "Bize evrak gönderecekti, göndermedi. O yüzden evi alamadı." ifadelerini kullanmıştı. Genç şarkıcı, babasının bu sözlerine sert yanıt vererek, "Bir şeylerin peşine düşmedim. Ben, ev, miras beklemiyorum" diyerek cevap vermişti.

Bu arada annesi Işıl Çıtak'da kızının doğum gününü "İyi ki varsın ve iyi ki benim kızımsın" yazarak sosyal medyasından kutladı...