İbrahim Tatlıses'in hayatını karartan Abdullah Uçmak'tan şaşırtan talep

İbrahim Tatlıses'in hayatını karartan Abdullah Uçmak'tan şaşırtan talep
Güncelleme:
İbrahim Tatlıses'e 2011'de düzenlenen saldırının faili Abdullah Uçmak'ın sosyal medya hesabından "Kimse bu ülkede yaralamadan 16 sene ceza yatmadı, tahliyemi istiyorum" paylaşımı yapıldı.

14 Mart 2011'de sanatçı İbrahim Tatlıses'e yönelik silahlı saldırının faili olarak hüküm giyen Abdullah Uçmak'ın sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

"KİMSE BU ÜLKEDE..."

Cezaevinde bulunan Uçmak'ın hesabından yapılan paylaşımda "Kimse bu ülkede yaralamadan 16 sene ceza yatmadı, tahliyemi istiyorum" ifadelerine yer verildi.

İşte yapılan o paylaşım;

İbrahim Tatlıses'i vuran Abdullah Uçmak'tan dikkat çeken sözler

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Mehmet Akif Ersoy'un babası: Girdiği hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi çıkacak

Mehmet Akif Ersoy'un babası konuştu! Oğlunu peygambere benzetti
İhraç edilen CHP'li delegeden skandal Gülşah Durbay paylaşımı

İhraç edilen CHP'li delegeden skandal Gülşah Durbay paylaşımı
Yorumlar (23)

Haber YorumlarıDi:

Çünkü bu ülkede adalet şahıslara göre işleniyor mazlumsan fakirsen çok yatarsın zengin ve ünlüyseb arka kapıdan çıkarırlar

Yorum Beğen355
Yorum Beğenme25
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhalil daş:

Hay ağzına sağlıl varolasın

yanıt94
yanıt12
Haber YorumlarıOzkan test:

Adalet sisteminin şuanki durumunu göz önüne alırsak adam haklı.

Yorum Beğen297
Yorum Beğenme20
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMutlu SÜTÇÜ:

BU ARKADAŞIN DURUMU İYİ DEĞİL. ÖYLE ADAM MI YARALANIR. ÖLÜMÜNE AĞIR SİLAHLARLA SALDIR BİRDE YARALAMADAN BAHSET. NE GÜZEL MEMLEKET. HEMEN ÇIKARIN.

Yorum Beğen125
Yorum Beğenme80
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGoethegitme:

Akıllanmamis bu cikarmayin

Yorum Beğen123
Yorum Beğenme61
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

adam haklı :))

Yorum Beğen108
Yorum Beğenme54
yanıtYanıtla

