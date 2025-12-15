İbrahim Tatlıses'in hayatını karartan Abdullah Uçmak'tan şaşırtan talep
İbrahim Tatlıses'e 2011'de düzenlenen saldırının faili Abdullah Uçmak'ın sosyal medya hesabından "Kimse bu ülkede yaralamadan 16 sene ceza yatmadı, tahliyemi istiyorum" paylaşımı yapıldı.
14 Mart 2011'de sanatçı İbrahim Tatlıses'e yönelik silahlı saldırının faili olarak hüküm giyen Abdullah Uçmak'ın sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.
"KİMSE BU ÜLKEDE..."
Cezaevinde bulunan Uçmak'ın hesabından yapılan paylaşımda "Kimse bu ülkede yaralamadan 16 sene ceza yatmadı, tahliyemi istiyorum" ifadelerine yer verildi.