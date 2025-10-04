İbrahim Tatlıses hakkında çarpıcı yorum: Kariyer engelleme konusunda tek tabanca

Haberler.com ekranlarında yayınlanan Magazin Bahane'nin bu haftaki bölümünde sanat dünyasının perde arkası masaya yatırıldı. Programda Gökay Kalaycıoğlu'nun moderatörlüğünde Hakan Solaker ve gazeteci Burhan Akdağ, "kim kimin önünü kesti?" sorusu üzerinden çarpıcı değerlendirmeler yaptı.

Sohbetin açılışında, Türk sanat müziğinin iki dev ismi Bülent Ersoy ve Zeki Müren arasındaki rekabet gündeme geldi. Yıllardır konuşulan "Zeki Müren'in Bülent Ersoy'un önünü kestiği" iddiaları tartışılırken, Burhan Akdağ Müren'in hiçbir sanatçının kariyerine kasıtlı olarak engel olmadığını söyledi. Ancak, Ersoy'un bir dönem Müren'in gölgesinde kaldığı ve Kenan Evren döneminde getirilen sahne yasağı nedeniyle kariyerinde büyük engeller yaşadığı hatırlatıldı. Yasağın kaldırılmasıyla birlikte Ersoy'un "diva" kimliğinin güçlendiği de vurgulandı.

"BEDEL VE KARMA MI?"

Gökay Kalaycıoğlu, sanat dünyasında yaşanan tüm bu çekişmelere dikkat çekerek şu soruyu ortaya attı, "Şimdi önünü kestiğini düşündüğümüz insanlar yani birilerinin önünü kestiğini ya da birilerine mobbing yaptığını düşündüğümüz en azından iki büyük örnek veriyorsunuz. Ve hep sağlıklarıyla sınandılar bu insanlar ortak paydada. Bedel ve karma mı ödüyorlar sizce? Yani her ne olursa olsun, iktidar bir şekilde o sanat müziğinin ya da arabeskinin, türkünün neyse ne hangi dalsa orada birilerinin önünü kesen, birilerine çelme takan ya da birilerinin yetişmesine mani olan insanlar hep sağlıklarıyla ilgili bir bedel mi ödedi acaba?"

Burhan Akdağ ise bu soruya, "Bu alemdesiniz, birtakım yanlışlar yaptıysanız her şeyin bir bedeli var." yanıtını vererek sanat dünyasında başarıya ulaşmanın yalnızca yetenekle değil; rekabet, yasaklar ve ağır bedellerle mümkün olduğunu dile getirdi.

"İBRAHİM TATLISES ÖN KESME KONUSUNDA TEK TABANCIDIR"

Programın en hararetli bölümü ise İbrahim Tatlıses üzerineydi. Burhan Akdağ, Tatlıses için, "İbrahim Tatlıses ön kesme konusunda Türkiye'de bence tek tabancadır. Herkesin önünü keser." sözleriyle dikkat çeken bir iddiada bulundu. Hakan Solaker de bu yoruma destek vererek, "Herkesin önünü keser. Hiç affı yok, kardeş mardeş dinlemez." ifadelerini kullandı. Akdağ, Tatlıses'in kardeşi Hüseyin Tatlı, Mahsun Kırmızıgül, Derya Tuna ve oryantal Asena üzerinden verdiği örneklerle bu iddiasını güçlendirdi.

TATLISES'İN SESİNİ TAKLİT EDECEKLERDİ

Tartışmaların devamında gündem, Tatlıses'in hastalığı döneminde gündeme gelen İranlı genç sanatçı Seccad Mehmedi'ye kaydı. Burhan Akdağ, Seccad'ın sesinin Tatlıses'e çok benzediğini belirterek, "Seccad'ın sesini kullanarak, İbrahim'in şarkılarını ona söyleteceklerdi. Sanki İbrahim söylüyormuş gibi bir albüm yapılacaktı. Bu tamamen fake bir işti." ifadelerini kullandı. Ancak bu projenin hayata geçmediği, belirtti. Böylece İbrahim Tatlıses'in kendi sesine benzeyen Seccad'ın da önünü kestiği iddia edildi. Magazin Bahane'nin bu bölümü, sanat dünyasında sahne ışıklarının ardındaki entrikaları, güç mücadelelerini ve sanatçıların ödedikleri bedelleri bir kez daha gözler önüne serdi.

SARAY ENTRİKALARI SANAT DÜNYASINDA DEVAM EDİYOR

Bu noktada söze giren Gökay Kalaycıoğlu, sanat dünyasındaki çekişmeleri saray entrikalarına benzetti: O zaman bir genelleme yapacak olursak beyler, açılışta söylediğimden çok da farklı değil. Saray entrikaları sanat dünyasında devam ediyor. Birileri tahta oturuyor, sultan ya da padişah oluyor. İşte atıyorum Sezan Aksu pop müziğin kraliçesi ise kurbanları olabiliyor ya da Ebru Gündeş alanının zirvesindeyse kurbanları olabiliyor. Bülent Ersoy Diva olduysa, Zeki Müren'i alt etti ya da Zeki Müren'in sağlık probleminden dolayı önü açıldı ama sonrasında kendi bir şeyleri tatbik etti. Yani zirvede olan mutlaka birilerinin canına kıyıyor.