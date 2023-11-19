İbrahim Tatlıses, Farah Zeynep Abdullah'a dava açacak

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in, kendisi hakkında yapılan sözleri adliye koridorlarına taşıyacağı öne sürüldü. Farah Zeynep Abdullah'a yeni bir dava geliyor.

İbrahim Tatlıses'e yakın çevrelerden alınan bilgiye göre ünlü sanatçı kendisine yapılan bu sözleri adliye koridorlarına taşıyacak.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'a yeni dava geliyor.

Verdiği röportajda ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses hakkında söylediği sözler yüzünden ünlü oyuncu davalık olacağı öne sürüldü.

Daha önce Yılmaz Güney'in için "Sinemamızın en iyi yürüyen erkeği ve kadın döven ve şiddet türleri açısından zengin ve etkili silah kullanan diyelim" ifadelerini kullanmış Güney'in ailesi, hukuki haklarını kullanacaklarını vurgulayarak dava açmışlardı.

NE DEMİŞTİ

Ünlü oyuncu kendisine yöneltilen "Karakterine kızıp eserlerini beğendiğin kimse yok mu? sorusuna, " Ülkemiz bu konuda bayağı üretken. Tatlıses mesela, bu kadar büyük bir sesin böylesine bir karakterden çıkıyor olması çok üzücü" şeklinde cevap vermişti…