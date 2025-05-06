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İbrahim Tatlıses'e gelen tehdit mesajı ortalığı karıştırdı

İbrahim Tatlıses'e gelen tehdit mesajı ortalığı karıştırdı
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İbrahim Tatlıses ile yıllara dayanan dostluğu bulunan Metin Cantimur'la arası açıldı, kriz büyüdü. Tatlıses'e yönelik sert açıklamaların ardından bu kez devreye Cantimur'un oğlu girdi. Ünlü sanatçının korumasına gönderdiği tehdit mesajıyla gerilimi tırmandıran Turgay Cantimur'un sözleri yargıya taşındı. Tatlıses, hem dostuna hem oğluna karşı hukuki süreci başlattı.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile yıllardır 'kirvem' diyerek hitap ettiği yakın arkadaşı Metin Cantimur arasında dostluk yerini sert suçlamalara ve yasal sürece bıraktı. Sosyal medyada başlayan karşılıklı açıklamalar, tehdit içerikli mesajlara ve savcılığa yapılan şikâyetle yeni bir boyuta taşındı.

İMALI PAYLAŞIM OLAYLARI BAŞLATTI

Krizin fitili, Tatlıses'in sosyal medya hesabında yaptığı imalı bir paylaşım ile ateşlendi. Sanatçı, "Beslediğim köpeklerin kemiklerini kesince havlamaya başladılar" notunu düşerek yaptığı paylaşımda herhangi bir isim vermedi. Ancak kısa süre içinde bu sözlerin, 40 yıllık dostu Metin Cantimur'a yönelik olduğu ortaya çıktı.

İbrahim Tatlıses'e gelen tehdit mesajı ortalığı karıştırdı

"SIRLARINI AÇIKLAYABİLİRİM"

Metin Cantimur, bu paylaşımın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kendi itibarsızlığını başkalarına attığı iftiralarla örtmeye çalışan arkadaşa selam olsun" ifadelerini kullandı. Bununla yetinmeyen Cantimur, bir magazin programına bağlanarak İbrahim Tatlıses hakkında çeşitli iddialarda bulundu. Canlı yayında, Tatlıses'in eski bakıcısı Tuğçe ile imam nikâhı kıydığını öne süren Cantimur, ayrıca Tatlıses'in Reza Zarrab ile bağlantıları ve Almanya'daki sırlarını açıklayabileceğini söyledi. "Bodrum'daki nikâh şahitlerinin ismini bile verebilirim. Herkesle imam nikâhı yapmış" şeklindeki sözleri dikkat çekti.

OĞUL CANTİMUR'DAN TEHDİT MESAJI: TÜRKİYE GÖRECEK

Yaşananların ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. Metin Cantimur'un oğlu Turgay Cantimur, Tatlıses'e doğrudan ulaşamayınca sanatçının koruması Mevlüt A.'ya mesaj gönderdi. İddiaya göre mesajda şu ifadeler yer aldı: "Ankara'ya geldiğinizde size büyük bir sürpriz yapacağım. İbrahim amcama söyle, bakalım Tatlıses mi büyük, Cantimur mu? Türkiye görecek. Bunu yanındaki o çolağa okut."

İbrahim Tatlıses'e gelen tehdit mesajı ortalığı karıştırdı

TATLISES ŞİKÂYETÇİ OLDU, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tehdit içerikli mesajlar sonrası İbrahim Tatlıses, savcılığa başvurarak Metin Cantimur ve oğlundan şikâyetçi oldu. Ünlü sanatçının, eski dostunun son zamanlardaki tavırlarının değiştiğini, hakaret ve tehditlere maruz kaldığını ifade ettiği öğrenildi. İddialar ve suçlamalar sonrası savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Şu ana kadar taraflardan yeni bir açıklama gelmedi. İbrahim Tatlıses ile yıllara dayanan dostluğu bulunan Metin Cantimur'la arası açıldı, kriz büyüdü. Tatlıses'e yönelik sert açıklamaların ardından bu kez devreye Cantimur'un oğlu girdi. Ünlü sanatçının korumasına gönderdiği tehdit mesajıyla gerilimi tırmandıran Turgay Cantimur'un sözleri yargıya taşındı. Tatlıses, hem dostuna hem oğluna karşı hukuki süreci başlattı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

arkadaş ne arsız adamsın sen bak kendini düşürdüğün hale hala kavga husumet dünya ve nefis nasıl bişey

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