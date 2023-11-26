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İbrahim Selim ve Daye Ay Nişanlandı

Sunucu İbrahim Selim'in üç ay önce Daye Ay ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Çift, evlilik yolunda ilk adımı attı. Selim nişanlandığını sosyal medya hesabından 'E yani hep çalışmıyoruz, arada bazı anlar da yaşanıyor' notuyla duyurdu. İbrahim Selim ile Daye Ay'a tebrik mesajı yağdı.