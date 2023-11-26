Üye Girişi
Haberler

İbrahim Selim ve Daye Ay Nişanlandı

Son Güncelleme:
Magazin Haberleri
Abone Ol

Sunucu İbrahim Selim'in üç ay önce Daye Ay ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Çift, evlilik yolunda ilk adımı attı. Selim nişanlandığını sosyal medya hesabından 'E yani hep çalışmıyoruz, arada bazı anlar da yaşanıyor' notuyla duyurdu. İbrahim Selim ile Daye Ay'a tebrik mesajı yağdı.

Sunucu İbrahim Selim'in üç ay önce Daye Ay ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Çift, evlilik yolunda ilk adımı attı.

"ARADA BAZI ANLAR DA YAŞANIYOR"

Selim nişanlandığını sosyal medya hesabından "E yani hep çalışmıyoruz, arada bazı anlar da yaşanıyor" notuyla duyurdu.

İbrahim Selim ile Daye Ay'a tebrik mesajı yağdı.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

İbrahim Selim Ünlüler Magazin Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title