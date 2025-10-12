Haberler

İbrahim Erkal'ın kızlarının son hali gündemde! Doğum gününde yürek burkan paylaşım

İbrahim Erkal'ın kızlarının son hali gündemde! Doğum gününde yürek burkan paylaşım
2017 yılında hayatını kaybeden ve "Fantezi Müziğin Kralı" olarak anılan İbrahim Erkal'ın kızı Dilara Erkal, babasının doğum gününü duygusal bir paylaşımla kutladı. Dilara Erkal, paylaşımında babası vefat ettiğinde henüz 12 günlük olan kardeşi Elif Su ile verdiği pozlara da yer verdi.

1990'lı yıllarda büyük bir çıkış yakalayarak geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü şarkıcı İbrahim Erkal, "Canısı", "Sıra Bende / Aklımdasın", "Sevme" ve "Gönlünüze Talibim" gibi unutulmaz şarkılarıyla döneme damgasını vurmuştu. Sevilen sanatçı, 2017 yılında geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybederek sevenlerini yasa boğmuştu.

29 GÜN BOYUNCA YOĞUN BAKIMDA KALMIŞTI

12 Nisan 2017 tarihinde evinin otoparkında fenalaşarak yere düşen Erkal, başını çarpması sonucu beyin kanaması geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tam 29 gün süren yaşam mücadelesinin ardından, 11 Mayıs 2017'de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yummuştu.

KIZI DOĞUM GÜNÜNDE BÖYLE ANDI

İbrahim Erkal, vefatının ardından zaman zaman ailesiyle gündeme geliyor. Son olarak kızı Dilara Erkal, sosyal medyada yaptığı duygusal bir paylaşımla adından söz ettirdi. Babasının doğum gününü çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafla anan Dilara, "İyi ki doğdun babacığım." notunu düşerek takipçilerini duygulandırdı. Paylaşım, kısa sürede büyük ilgi gördü ve çok sayıda beğeni aldı.

KÜÇÜK KARDEŞİNİ DE PAYLAŞTI

Şu anda 21 yaşında olan Dilara Erkal, paylaşımında babası vefat ettiğinde henüz 12 günlük olan kardeşi Elif Su ile verdiği pozlara da yer verdi. İbrahim Erkal'ın kızlarının son hali, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

