Cem Belevi ile yollarını ayıran İrem Derici'den küfürlü paylaşım

Kendisi gibi şarkıcı Cem Belevi ile aşk yaşayan İrem Derici, aldatılınca ilişkisine son vermişti. İhaneti affeden Derici, Cem Belevi'ye ikinci bir şans vermiş ve beraber Hollanda'ya gitmişlerdi. Belevi ile Amsterdam sokaklarında el ele gezen Derici, o anları takipçileriyle paylaşıp, çok mutlu olduğunu dile getirmişti.

KÜFÜRLÜ "VALİZ" PAYLAŞIMI GELDİ

Tatilde kavga eden çiftten kötü haber geldi. İkili, birbirlerini sosyal medya hesabından takipten çıkardı. İrem Derici'nin valiz paylaşımı da kafaları karıştırdı. Derici, sosyal medya hesabından valizsiz kaldığını duyurdu. Amsterdam'ı terk edip Türkiye'ye döndüğü tahmin edilen Belevi'nin, İrem Derici'nin valizini alıp gittiği iddia edildi.

İşte İrem Derici'nin o paylaşımı;

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