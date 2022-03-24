Cem Belevi ile yollarını ayıran İrem Derici'den küfürlü paylaşım - Haberler

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Cem Belevi ile yollarını ayıran İrem Derici'den küfürlü paylaşım

Haberler.com - Magazin
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İlişkilerine ikinci bir şans veren İrem Derici ve Cem Belevi, bir kez daha yollarını ayırdı. Ayrılık haberleri sonrası ünlü şarkıcının sosyal medya hesabından yaptığı küfürlü paylaşım dikkat çekti.

Kendisi gibi şarkıcı Cem Belevi ile aşk yaşayan İrem Derici, aldatılınca ilişkisine son vermişti. İhaneti affeden Derici, Cem Belevi'ye ikinci bir şans vermiş ve beraber Hollanda'ya gitmişlerdi. Belevi ile Amsterdam sokaklarında el ele gezen Derici, o anları takipçileriyle paylaşıp, çok mutlu olduğunu dile getirmişti.

Cem Belevi ile yollarını ayıran İrem Derici'den küfürlü paylaşım

KÜFÜRLÜ "VALİZ" PAYLAŞIMI GELDİ

Tatilde kavga eden çiftten kötü haber geldi. İkili, birbirlerini sosyal medya hesabından takipten çıkardı. İrem Derici'nin valiz paylaşımı da kafaları karıştırdı. Derici, sosyal medya hesabından valizsiz kaldığını duyurdu. Amsterdam'ı terk edip Türkiye'ye döndüğü tahmin edilen Belevi'nin, İrem Derici'nin valizini alıp gittiği iddia edildi.

İşte İrem Derici'nin o paylaşımı;

Cem Belevi ile yollarını ayıran İrem Derici'den küfürlü paylaşım

Haberler.com - Magazin

İrem Derici, Magazin, Haberler

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