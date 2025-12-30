Huzurevine yerleşen Zihni Göktay 'Babasına bakmıyor' eleştirilerine tepki gösterdi

Usta sanatçı Zihni Göktay, evinin kentsel dönüşüme girmesi nedeniyle Maltepe'deki bir huzurevine yerleşti. Kamuoyunda oluşan "Yalnız bırakıldı" algısına açıklık getiren Göktay, kızının kendisine kendi evinde bakmak için ısrar ettiğini ancak bu teklifi bizzat kendisinin geri çevirdiğini aktardı.

"BABASINA BAKMIYOR" ELEŞTİRİLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Huzurevinde son derece mutlu olduğunu ve kendisine çok iyi bakıldığını vurgulayan sanatçı, kızı hakkında yapılan "Babasına bakmıyor" eleştirilerine de tepki gösterdi. Bu yorumların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Göktay, kararının gerekçesini şu sözlerle özetledi:

"İNSAN ETİ AĞIRDIR, EV EV ÜSTÜNE OLMAZ"

Habertürk'te yer alan habere göre; Göktay, "İnsan eti ağırdır. Ev, ev üstüne olmaz. Huzurevinde mutluyum" ifadelerini kullandı. Ricasına rağmen kızının eleştirilmesinden rahatsızlık duyduğunu belirten Göktay, bu konuda yapılan yorumların haksız olduğunu dile getirdi.