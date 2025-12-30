Haberler

Huzurevine yerleşen Zihni Göktay "Babasına bakmıyor" eleştirilerine tepki gösterdi

Huzurevine yerleşen Zihni Göktay 'Babasına bakmıyor' eleştirilerine tepki gösterdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Evinin kentsel dönüşüme girmesi dolayısıyla bir huzurevine yerleşen usta oyuncu Zihni Göktay, kamuoyunda kızına yönelik "Babasına bakmıyor" iddialarına tepki gösterdi. Kendi isteğiyle huzurevine yerleştiğini söyleyen Göktay, "İnsan eti ağırdır. Ev ev üstüne olmaz" dedi.

  • Zihni Göktay, evinin kentsel dönüşüme girmesi nedeniyle Maltepe'deki bir huzurevine yerleşti.
  • Zihni Göktay, kızının kendisine kendi evinde bakmak için ısrar ettiğini ancak bu teklifi kendisinin geri çevirdiğini açıkladı.
  • Zihni Göktay, huzurevinde mutlu olduğunu ve kızı hakkında yapılan 'Babasına bakmıyor' eleştirilerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Usta sanatçı Zihni Göktay, evinin kentsel dönüşüme girmesi nedeniyle Maltepe'deki bir huzurevine yerleşti. Kamuoyunda oluşan "Yalnız bırakıldı" algısına açıklık getiren Göktay, kızının kendisine kendi evinde bakmak için ısrar ettiğini ancak bu teklifi bizzat kendisinin geri çevirdiğini aktardı.

"BABASINA BAKMIYOR" ELEŞTİRİLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Huzurevinde son derece mutlu olduğunu ve kendisine çok iyi bakıldığını vurgulayan sanatçı, kızı hakkında yapılan "Babasına bakmıyor" eleştirilerine de tepki gösterdi. Bu yorumların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Göktay, kararının gerekçesini şu sözlerle özetledi:

"İNSAN ETİ AĞIRDIR, EV EV ÜSTÜNE OLMAZ"

Habertürk'te yer alan habere göre; Göktay, "İnsan eti ağırdır. Ev, ev üstüne olmaz. Huzurevinde mutluyum" ifadelerini kullandı. Ricasına rağmen kızının eleştirilmesinden rahatsızlık duyduğunu belirten Göktay, bu konuda yapılan yorumların haksız olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 110 şüpheli yakalandı

Şafak vakti peş peşe baskınlar! Onlarca kişi yakalandı
Fenerbahçe tribün lideri Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradı

Fenerbahçe tribün lideri Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kuyumcudan kilolarca altın çalıp parasıyla bakın ne yaptılar

Kuyumcudan kilolarca altın çalıp parasıyla bakın ne yaptılar
Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı

CHP'nin tecrübeli ismi siyaseti bıraktı
Fenerbahçe'de kongre olacak mı? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı

Kongreye mi gidiyor? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı
Gülben Ergen ile Mustafa Destici arasındaki polemik büyüyor

Tansiyon yükseldi! Gülben Ergen ile Mustafa Destici arasında polemik
Kuyumcudan kilolarca altın çalıp parasıyla bakın ne yaptılar

Kuyumcudan kilolarca altın çalıp parasıyla bakın ne yaptılar
MEB 'hayalet sınıflar' için düğmeye bastı! 48 özel okulun ruhsatı iptal edildi

Hayalet sınıflar radara girdi! 48 okulun ruhsatı iptal edildi
Bavullar toplandı! Arda Turan'dan flaş karar

Bavullar toplandı! Arda Turan'dan flaş karar