Haberler

Huzurevinde kalıyor: Ruhsar'ın Gözüm Ablası son haliyle sevenlerini kahretti

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Huzurevinde kalıyor: Ruhsar'ın Gözüm Ablası son haliyle sevenlerini kahretti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ruhsar dizisinde 'Gözüm Abla' rolüyle tanınan usta oyuncu Tuluğ Çizgen'in huzurevindeki son hali ortaya çıktı. 76 yaşındaki sanatçının görüntüleri hayranlarını duygulandırdı.

Türk televizyonlarının unutulmaz isimlerinden Tuluğ Çizgen, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Çizgen, 90'lı yıllarda yayınlanan Ruhsar dizisinde canlandırdığı Gözüm Abla karakteriyle hafızalara kazınmış, 80'lerde ise Perihan Abla dizisinde oynadığı Meraklı Melahat rolüyle büyük beğeni toplamıştı.

Huzurevinde kalıyor: Ruhsar'ın Gözüm Ablası son haliyle sevenlerini kahretti

UZUN SÜREDİR GÖZLERDEN UZAKTI

76 yaşındaki sanatçı, uzun süredir kamera karşısında yer almıyordu. Şimdilerde bir huzurevinde yaşamını sürdüren Çizgen'in son görüntüleri, sosyal medyada paylaşıldı.

Huzurevinde kalıyor: Ruhsar'ın Gözüm Ablası son haliyle sevenlerini kahretti

HAYRANLARINI ÜZDÜ

Usta oyuncunun son hali hayranlarını duygulandırdı. Yeşilçam'ın sevilen yüzlerinden biri olan Çizgen'in fotoğrafları, kısa sürede gündem oldu.

İşte usta oyuncunun son hali;

Huzurevinde kalıyor: Ruhsar'ın Gözüm Ablası son haliyle sevenlerini kahretti

Huzurevinde kalıyor: Ruhsar'ın Gözüm Ablası son haliyle sevenlerini kahretti

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Magazin
Yüzde 80'i Müslüman olan ülkede rezil gelenek: Yasak olmasına rağmen gizlice yapıyorlar

Yüzde 80'i Müslüman ülkede rezil gelenek: Gizlice yapıyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray taraftarını ikiye bölen görüntü

Galatasaray taraftarını ikiye bölen görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.