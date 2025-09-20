Huzurevinde kalıyor: Ruhsar'ın Gözüm Ablası son haliyle sevenlerini kahretti

Türk televizyonlarının unutulmaz isimlerinden Tuluğ Çizgen, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Çizgen, 90'lı yıllarda yayınlanan Ruhsar dizisinde canlandırdığı Gözüm Abla karakteriyle hafızalara kazınmış, 80'lerde ise Perihan Abla dizisinde oynadığı Meraklı Melahat rolüyle büyük beğeni toplamıştı.

UZUN SÜREDİR GÖZLERDEN UZAKTI

76 yaşındaki sanatçı, uzun süredir kamera karşısında yer almıyordu. Şimdilerde bir huzurevinde yaşamını sürdüren Çizgen'in son görüntüleri, sosyal medyada paylaşıldı.

HAYRANLARINI ÜZDÜ

Usta oyuncunun son hali hayranlarını duygulandırdı. Yeşilçam'ın sevilen yüzlerinden biri olan Çizgen'in fotoğrafları, kısa sürede gündem oldu.

İşte usta oyuncunun son hali;