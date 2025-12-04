Haberler

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu evlilik yolunda mı?

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu evlilik yolunda mı?
Güncelleme:
Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu uzun süredir birlikte olduğu Mürsel Kaya ile evleneceği iddia ediliyor. İşte detaylar.

Türkiye'nin gündeminden düşmeyen ve yıllardır magazin dünyasında adından söz ettiren Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, bu kez evlilik iddialarıyla konuşuluyor. Anlaşılan o ki, genç kadın hayatının en önemli adımlarından birine doğru ilerliyor.

ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU KİMDİR?

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun 1997 yılında Paris'te gerçekleştirdiği düğünden bir yıl sonra dünyaya gelen Zehra, bir dönemin en dikkat çeken bebeklerinden biriydi. O kadar ki, 1998 yılında Türkiye'de doğan kız çocukları arasında "Zehra" isminin popülaritesinde belirgin bir artış yaşanmıştı. Yıllar içinde gözlerden uzak bir yaşam süren Zehra, zaman zaman anne ve babasıyla birlikte magazin gündemine de yansıdı. Ancak son yıllarda, özel hayatı daha fazla dikkat çekmeye başladı.

AŞK HAYATINDA SON DURUM

Zehra Çilingiroğlu'nun aşk hayatı da sıkça konuşulmuştu. Son olarak, üç yıldır birlikte olduğu Mürsel Kaya ile adı anılıyordu. İkilinin ilişkisi, geçtiğimiz günlerde Yasemin Şefkatli'nin ikiz çocukları için düzenlediği doğum günü partisinde el ele verdikleri pozla resmiyet kazanmıştı. O anlarda Zehra ve Mürsel Kaya'nın oldukça mutlu oldukları gözlerden kaçmamıştı. Ancak Kaya'nın Avşar ailesiyle tanışıp tanışmadığı hâlâ bir soru işareti.

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu evlilik yolunda mı?

EVLİLİK İDDİALARI GÜNDEMDE

Söylentilere göre, Zehra Çilingiroğlu ve Mürsel Kaya evlilik yoluna girmiş durumda. İkili hakkında çıkan bu haberler, Hülya Avşar'ın yıllar önce kızına verdiği "bebek" mesajının ardından gelişen bu yeni sürecin bir işareti olarak yorumlanıyor.

Eğer iddialar doğruysa, yakın zamanda Zehra Çilingiroğlu ve Mürsel Kaya'nın evlilik kararı, Hülya Avşar'ı da "kaynana" rolünde görmemize neden olabilir. Şu an için her şey netleşmiş değil, ancak gelişmeleri hep birlikte takip ediyor olacağız.

Eylül Baysal
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
