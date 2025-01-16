Hülya Avşar'ı sinirlendiren soru! "Manyak mısın oğlum?"

Hülya Avşar, 26 yaşına giren kızı Zehra Çilingiroğlu'nun doğum gününü dün akşam Tarabya'da bir mekanda kutladı. Kutlama sonrası sorulan bir soru ise Avşar'ı çileden çıkardı.

1997 yılında nikâh masasına oturan Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu, 1998'de Zehra adını verdikleri kızlarını kucaklarına almıştı. Çilingiroğlu, Avşar'ı Feraye Tanyolaç'la aldatınca çift 2005'te boşanmıştı.

2009'da Tanyolaç'la evlenen ve bu evlilikten Hüseyin Kaya adını verdikleri bir oğlu olan Çilingiroğlu, 2014'te bu eşinden de boşanmıştı.

Araları her zaman iyi olan Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu önceki akşam Tarabya'daki bir balıkçıda kızları Zehra'nın doğum günü kutlamasına katıldı. Kutlamada Kaya Çilingiroğlu'nun annesi Gülseren Çilingiroğlu ve Avşar'ın kardeşi Helin Avşar da yer aldı.

Hülya Avşar çıkışta muhabirlere "Bu mutlu aile tablosunu siz görmeseniz de biz sürekli yaşıyoruz" deyince soruların ardı arkası kesilmedi.

"HER ŞEYİN BİR HADDİ VAR!"

Eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun yeni ilişkisi hakkında konuşan Avşar, "Haberim var, mutluluklar diliyorum" diyen Avşar, "Sevgilisiyle tanışır mısınız?" sorusu karşısında sinirlerine hakim olamadı. "Ben ne tanışayım oğlum manyak mısın? Her şeyin bir haddi var. Bir yere kadar!" diyen Avşar, "Evlense düğününe gider misiniz?" sorusuna ise "Düğün olursa gitmem, kıskançlık değil ama her şeyin bir sınırı var. Mutluluklar diliyorum" yanıtını verdi.