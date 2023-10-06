Hülya Avşar bikiniyle dans edip yaza veda etti, Tuğba Ekinci'den yorum gecikmedi

Yaptıkları ve söyledikleriyle gündemden düşmeyen Hülya Avşar, siyah bikinisiyle dans ederek yaza veda etti. Cesur pozlarıyla sık sık adından söz ettiren Tuğba Ekinci ise Avşar'ın dansı için "Bana kimse demesin açık videoların var. Hülya ablamız yaza veda ediyor helal" yorumunu yaptı.

Zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla konuşulan Hülya Avşar, son olarak siyah bikinisiyle dans ederek yaza veda etti. Avşar'ın dansına Ekinci'den yorum gecikmedi.

"HÜLYA ABLAMIZ YAZA VEDA EDİYOR, KİM UTAR?"

2,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından siyah bikinili dans videosunu paylaşan Hülya Avşar, "Yaza veda" notunu düştü. Avşar'ın yoruma kapalı yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı. Yeni şarkısının tanıtımı yapmak için sık sık cüretkar danslar ettiği için tepki çeken Tuğba Ekinci ise Avşar'ın videosunu kendi hesabından yayınlayarak "Bana kimse demesin açık videoların var. Hülya ablamız yaza veda ediyor helal kim tutar? Onun yorumları kapalı benim ki açık" yorumunu yazdı.