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Hulusi Akar'ın "20 bin Suriyeli ülkesine döndü" açıklamasına Gülben Ergen'den yorum: Kapılarımızı kapatalım

Magazin Haberleri

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın "20 bin Suriyeli ülkesine döndü" açıklamasına sessiz kalmayan Gülben Ergen, "Ülkemiz yangın yeri, biz bize yetmeye çalışıyoruz. Kucak açma süremiz dolmuş olsun, yapacağımızın en değerlisini yaptık. Kapılarımızı kapatalım" dedi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Birçok ilimizin depremden etkilenmesinin ardından açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 20 bin Suriyelinin ülkesine döndüğünü açıkladı. Akar'ın açıklamasına Gülben Ergen kayıtsız kalamadı.

"KUCAK AÇMA SÜREMİZ DOLMUŞ OLSUN"

Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri gerektiğini belirten Gülben Ergen, "5 milyon eksi 20 bin… Allah'ım yollarını açık, kaderlerini güzel eylesin. Bizim ülkemiz yangın yeri… Biz bize yetmeye çalışıyoruz. Kucak açma süremiz dolmuş olsun lütfen. Yapacağımızın en değerlisini yaptık. Buraya kadar diyelim artık. Kapatalım kapılarımızı, yaralarımızı saralım" ifadelerini kullandı.

Hulusi Akar'ın '20 bin Suriyeli ülkesine döndü' açıklamasına Gülben Ergen'den yorum: Kapılarımızı kapatalım

Hulusi Akar'ın '20 bin Suriyeli ülkesine döndü' açıklamasına Gülben Ergen'den yorum: Kapılarımızı kapatalım

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Ecem Altan
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Gülben Ergen Suriye Magazin Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Zamanla Akıllanan Adam:

din ile siyaset ayrı ama nedense sanat ile siyaset birleşik.

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VATANDAŞ:

Ni hayet şakşakçılıktan uzak bi bakış açısıyla vatan sever bir görüş...

Cevap Yaz221Yayından Kaldır
Ibrahim Ozturk:

Yav tamam eyvallah sıkıntı yok kapatalım açmayalım da sana ne oluyor sen kimsin sana mı kaldı

Cevap Yaz63Yayından Kaldır
500
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