Oyuncu Aslıhan Karalar önceki gün yeni yaşını kutladı. 23 yaşına giren oyuncu için annesi Nuray Karalar bir kutlama organize etti.

Karalar fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Mor renkli pastasıyla poz veren Karalar, altına 'Hoş geldin 23' notunu düştü.

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