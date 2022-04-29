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Hoş Geldin 23...

Snob Magazin - Magazin
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Hoş Geldin 23...

Oyuncu Aslıhan Karalar, yeni yaşını annesinin organize ettiği doğum günü partisiyle kutladı. 23 yaşına giren oyuncunun yıldız şeklindeki mor renkli pastası dikkat çekti.

Oyuncu Aslıhan Karalar önceki gün yeni yaşını kutladı. 23 yaşına giren oyuncu için annesi Nuray Karalar bir kutlama organize etti.

Karalar fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Mor renkli pastasıyla poz veren Karalar, altına 'Hoş geldin 23' notunu düştü.

Snob Magazin / Magazin

Aslıhan Karalar, Karalar, Magazin, Haberler

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