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Hollywood'un efsane aktörü Gene Hackman, eşiyle birlikte evinde ölü bulundu

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Hollywood'un efsane aktörü Gene Hackman, eşi Betsy Arakawa ve köpekleriyle birlikte evinde ölü bulundu. Yerel medyada cinayetten şüphelenilmediği bildirildi.

Hollywood'un yaşayan efsaneleri arasında yer alan usta oyuncu Gene Hackman'ın eşi Betsy Arakawa'dan kötü bir haber geldi.

Efsanevi Hollywood yıldızı Gene Hackman ve 1991'den beri evli olduğu Betsy Arakawa, köpekleriyle birlikte Santa Fe'deki evlerinde ölü olarak bulundu.

Hollywood'un efsane aktörü Gene Hackman, eşiyle birlikte evinde ölü bulundu

CİNAYET ŞÜPHESİ BULUNMUYOR

Yerel medyada cinayetten şüphelenilmediği bildirildi.

20 yıldır gözlerden uzak bir yaşam sürdüren ünlü aktör kısa bir zaman önce görüntülenmiş ve son haliyle sevenlerini üzmüştü. 95 yaşındaki Hackman'ın yaşlılık nedeniyle yürümekte güçlük çektiği görülmüştü.

Hollywood'un efsane aktörü Gene Hackman, eşiyle birlikte evinde ölü bulundu

GENE HACKMAN KİMDİR?

Gene Hackman, Amerikalı oyuncu ve yazardır. 30 Ocak 1930'da doğmuştur. Hollywood'un en saygın ve başarılı aktörlerinden biri olarak kabul edilir. Kariyeri boyunca İki Akademi Ödülü (Oscar), dört Altın Küre ve bir BAFTA Ödülü kazanmıştır.

Hollywood'un efsane aktörü Gene Hackman, eşiyle birlikte evinde ölü bulundu

Öne Çıkan Filmleri

The French Connection (1971) – En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ı kazandı.

The Conversation (1974) – Francis Ford Coppola'nın yönettiği kült film.

Superman (1978, 1980, 1987) – Lex Luthor rolüyle tanındı.

Mississippi Burning (1988) – Oscar'a aday gösterildi.

Unforgiven (1992) – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ını kazandı.

The Royal Tenenbaums (2001) – En İyi Erkek Oyuncu Altın Küre'sini kazandı.

2004 yılında oyunculuğu bırakan Hackman, yazarlık kariyerine yönelmiştir. Romanlar yazmaya başladı ve Hollywood'dan tamamen uzaklaştı.

Hollywood'un efsane aktörü Gene Hackman, eşiyle birlikte evinde ölü bulundu
Haberler.com / Ayça Elal - Magazin
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıOrhan Yarımcalı:

95 yaşında bırakında ölsün ya.Bizim emeklilerimiz artık göremiyor

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme24
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Haber YorumlarıJY:

IŞIKLAR İÇİNDE UYUSUN. ÇOK İYİ AKTÖRDÜ YERİ DOLMAYACAK.

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme26
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Haber YorumlarıOğuzhan Nayim:

Kaliteli Adamdı Vesselam..#n kaliteli filmi de Enemy Of The State idi..

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme0
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Haber Yorumlarısade vatandaş:

hiç merak etme kepçeyle harfiyattan toprak getirip yerini doldururlar

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Haber YorumlarıMülayim:

temiz iş...

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