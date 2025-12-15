Hilal Cebeci'den linç tepkisi: 'Sinirlenirsem çok kötü uğraşırım'

Şarkıcı Hilal Cebeci, dün yaptığı Güllü paylaşımının ardından sosyal medyada tepkilere yol açtı. Bugün ise paylaşımlarına gelen eleştiriler karşısında sessizliğini bozan Cebeci, takipçilerine sert uyarılarda bulunarak hakaret ve tehditlere karşı tepkisini gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cebeci, hakaret içeren yorum yapan takipçilerini uyardı ve dava edeceği tehdidinde bulundu.

"HERKESİN FİKRİ KENDİNE"

Topluma mal olmuş olayları yorumladığını belirten Cebeci, paylaşımının kendisini bağladığını vurgulayarak, "Siz herkesi linçleyeceksiniz, beni de linçleyeceksiniz öyle mi sanıyorsunuz? Hiç öyle bir şey yok. Herkesin fikri kendine" ifadelerini kullandı.

"SUÇLUYU KORUYACAK DEĞİLİM"

Açıklamasında, suçluları koruduğu yönündeki iddialara da tepki gösteren Cebeci, "Suçluyu korumam, hele de tanımadıklarımı. Bu ülkenin hakimleri, savcıları var. Kimseye söz söylemek düşmez" dedi.

"SAYFAMDA ABUK SUBUK YORUMLAR İSTEMİYORUM"

Linç kültürüne karşı olduğunu belirten Cebeci, takipçilerini uyararak, "Birbirinizi coşturup coşturup benim sayfamda abuk subuk şeyler yazmayın. Herkes saygılı olmak zorunda. Ben hiçbir zaman linçten yana olmadım" ifadelerine yer verdi.

"HAKARET VE TEHDİT KABUL EDİLEMEZ"

Cebeci, açıklamasının devamında hakaret ve tehdit içeren yorumlara sert tepki gösterdi. Bu tür mesajların kendisine "sökmediğini" belirten Cebeci, hukuki yollara başvuracağını açıkça dile getirdi.

"ÇOK CİDDİ DAVALAR AÇARIM, YILLARCA UĞRAŞIRSINIZ"

Ünlü isim, açıklamasında şu sözlerle dikkat çekti: "Beni sinirlendirmeyin. Sinirlenirsem çok kötü uğraşırım. Öyle davalar açarım ki yıllarca uğraşırsınız. Teker teker dava açarım, sonra ağlarsınız."

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ LİNCE DÖNÜŞMESİN"

Türkiye'nin özgür bir ülke olduğunu vurgulayan Cebeci, ifade özgürlüğünün linç kampanyasına dönüşmesine karşı olduğunu belirterek, herkesin aynı fikirde olmak zorunda olmadığını söyledi.

Cebeci iki takipçisi ile ilgili suç duyurusunda bulunup, TCK 125 ve TCK 106 maddelerindendava açtığını dabelirtti.

NE OLMUŞTU?

Hilal Cebeci, dün sanatçı Güllü ile ilgili yaptığı bir paylaşım nedeniyle sosyal medyada eleştiri ve tepkilerin hedefi olmuş, paylaşımı kısa sürede linç kampanyasına dönüşmüştü.