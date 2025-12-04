'Hey gidi günler': Gupse Özay'dan lise yıllarına nostaljik selam

Barış Arduç ile mutlu bir evlilik sürdüren Özay'ın, çiftin Jan Asya adında bir kızları bulunuyor. Sade, sıcak ve samimi aile hayatı ile dikkat çeken Özay, doğal güzelliğiyle de takipçilerinin takdirini topluyor.

"HEY GİDİ.. KÜÇÜK GUPSE"

Son paylaşımıyla ise geçmişe yolculuk yaptı. Bir arkadaşının kurduğu 2002 mezunları grubu sayesinde dört gündür eski fotoğraflar ve anılarla nostaljiye boğulduğunu ifade eden Özay, yıllar öncesinden kalma lise fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Gönderisine,

"Hey gidi.. Küçük Gupse, 2002 mezunları grubunu açıp bizi 4 gündür ortaokul ve lise fotoğraflarıyla nostaljiye boğan dostlara selam" notunu ekledi.

Takipçileri, Gupse Özay'ın yıllar içinde neredeyse hiç değişmediğini fark ederek "41 kere maşallah" yorumlarıyla sevgi gösterdi. Özay'ın paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Özay, yaptığı samimi paylaşımlarla hayranlarıyla kurduğu bağı güçlendirmeye devam ediyor. Kariyerinde oyunculuk, senaristlik ve yapımcılık alanında önemli işlere imza atan ünlü isim, hem çocuklara yönelik projeleri hem de sosyal medyadaki sıcak paylaşımlarıyla geniş bir kitleye hitap ediyor.