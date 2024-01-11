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Her yaptığı eleştirilen Hande Erçel veryansın etti: Beni salın

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Oyunculuğu ve Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişkiden dolayı gündemden hiç düşmeyerek sık sık eleştirilerin hedefi olan Hande Erçel, yaşadıklarına isyan etti. Maruz kaldığı yorumlardan çok yorulduğunu söyleyen oyuncu, "Beni çok üzüyor, ben kendi halinde yaşayan biriyim. Beni bir salın" dedi.

Son olarak Burak Deniz ile başrolü paylaştığı Bambaşka Biri dizisinde rol alan Hande Erçel, oyunculuk performansı ve Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişkiyle gündemden düşmüyor. Sık sık eleştirilere maruz kalan Erçel, "Beni bir salın" diyerek veryansın etti.

"ÇOK YORULDUM, ÇOK ÜZÜYOR"

TV8 ekranlarında yayınlanan Aramızda Kalmasın programına konuşan Hande Erçel, "Bir hedef gösterilme durumu var üzerimde. Hem oyunculuk hakkında, hem özel hayatım. Her gün hedef gösteriliyorum. Ben de bunun sebebini bilmiyorum. Artık ben de bundan çok yoruldum. Dediğim gibi çok fazla hedef gösterme hali var benimle ilgili. Tam olarak nedenini çözemedim. Yıpratıyor diyemem. Ama beni sadece şu çok üzüyor, çok fazla konu varken neden ben? Ben çok kendi halinde yaşayan bir insanım, beni bir salın" ifadelerini kullandı.

Her yaptığı eleştirilen Hande Erçel veryansın etti: Beni salın

Her yaptığı eleştirilen Hande Erçel veryansın etti: Beni salın

Her yaptığı eleştirilen Hande Erçel veryansın etti: Beni salın

Ecem Altan
Ecem Altan
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Hande Erçel Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

Eclipse Moon34:

Kusura bakma ama bu yorum bile zamanımı aldı ama neyse seni biz kıraktık sen bizi bırak bak zengin koca da buldun düş yakamızdan

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