Haberler

Balıkesir'de 'Her Telden' Konseri Büyük Beğeni Topladı

Balıkesir'de 'Her Telden' Konseri Büyük Beğeni Topladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir Necatibey Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan NEF Personel Korosu, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Konferans Salonu'nda geniş bir repertuarla sahne aldı. Koro Şefi Prof. Dr. Gökalp Parasız yönetimindeki konserde Türk halk müziğinden sanat müziğine, modern ve nostaljik eserler seslendirildi. Dekan Prof. Dr. Bilal Yıldırım, şefe teşekkür belgesi takdim etti.

Balıkesir Necatibey Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan NEF Personel Korosu tarafından hazırlanan "Her Telden" Konseri, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Koro Şefliğini Necatibey Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Gökalp Parasız'ın üstlendiği koro müzikseverlerle buluştu. Türk halk müziğinden, Türk sanat müziğine, modern şarkılardan nostaljik eserlere uzanan geniş repertuarın seslendirildiği konser, izleyiciler tarafından beğeniyle takip edildi.

Konserin sonunda Necatibey Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Yıldırım tarafından, Koro Şefi Prof. Dr. Gökalp Parasız'a teşekkür belgesi takdim edildi. Program, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gece yarısı sıcak çatışma: ABD İran'ı vurdu, Tahran anında yanıt verdi

Gece yarısı çatışma! ABD İran'ı vurdu, Tahran 3 ülkeye birden saldırdı
Herkes merakla bekliyordu! Osimhen için karar çıktı

Beklenen açıklama geldi!

İlk işi o oldu! Mourinho'dan Galatasaray'a büyük kıyak

Mourinho'dan Galatasaray'a büyük kıyak
Yaşı küçük, suç dosyası devasa! Hakkındaki ceza 131 yılı geçti

Yaşı küçük, suç dosyası devasa
Şarkıcı Çelik, konteynerlerden kağıt topladı

Ünlü şarkıcı, çöplerden kağıt topladı
ABİ'de şoke eden ayrılık! Afra Saraçoğlu'nun vedasının perde arkası

Şoke eden ayrılık! İşte ünlü oyuncunun vedasının perde arkası
Bahçelievler Belediye Başkanı, ruhsatsız iş yapan Suriyeli esnafın dükkanını mühürledi

Suriyeli esnafın dükkanına girer girmez talimatı verdi