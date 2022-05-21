Her adımı olay olan ünlü spiker Hande Sarıoğlu bu sefer de kalça dansı ile gündemde - Haberler

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Her adımı olay olan ünlü spiker Hande Sarıoğlu bu sefer de kalça dansı ile gündemde

Haberler.com - Magazin
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Ünlü spiker Hande Sarıoğlu, programında yaptığı hareketlerle sosyal medyaya damga vurmaya devam ediyor. Sarıoğlu bu sefer de elindeki lolilopla yaptığı kalça dansı nedeniyle gündeme oturdu.

Kalça dansı nedeniyle Habertürk'le iş ilişkisini sonlandırması çok konuşulan ünlü spiker Hande Sarıoğlu, Youtube üzerinden yaptığı programda ilginç hareketlere imza atmaya devam ediyor.

KÜLOTLU ÇORABINI HEDİYE ETTİ

Sarıoğlu önceki günlerde bir hayranına külotlu çorabını hediye etmesi nedeniyle çok konuşuldu. Konuğun "Çok heyecanlıyım elim ayağım titriyor" sözü üzerine elindeki çorabı genç adamın eline değdirerek konuşan Sarıoğlu, "Ayağının titrediğini hissedebiliyorum. Şimdi seni daha çok titreteceğim" ifadelerini kullandı.

Her adımı olay olan ünlü spiker Hande Sarıoğlu bu sefer de lolipoplu kalça dansı ile gündemde

YİNE OLAY BİR DANSLA GÜNDEMDE

Sarıoğlu bugün de programından bir bölümü takipçileriyle paylaştı. Sarıoğlu'nun elindeki lolipop ile kalça dansı yaptığı bu anlar, kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı.

Hande Sarıoğlu'ndan külotlu çorabını hediye ettiği hayranına şaşkına çeviren sözler: Seni daha çok titreteceğimHande Sarıoğlu'ndan külotlu çorabını hediye ettiği hayranına şaşkına çeviren sözler: Seni daha çok titreteceğim

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Hande Sarıoğlu, Magazin, Haberler

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