Hemcinsiyle Aşk Yaşıyordu... Flaş Gelişme!

Senem Kuyucuoğlu, sevgilisi Medis Mir'le ayrıldıktan sonra tenisçi Yasemin Ada Börü'yle aşk yaşamaya başlamıştı.

"ERKEK OLMAK İÇİN..."

Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz canlı yayınında, Senem Kuyucuoğlu hakkında konuştu. Serengil, "Senem Kuyucuoğlu erkek olmak için ameliyat olmayı bekleyen, isteyen, arzulayan..." derken sesi yayında sessize alındı.

Serengil konuşmasının devamında "Eşcinsel olduğunu açıklamış ve eskiden beri cinsel tercihi belli olan, kız arkadaşıyla öpüşürken fotoğrafları olan biri..." ifadelerini kullandı.

"KADIN OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

Kuyucuoğlu, "Siyah saçlarımı özlemişim. Olabilirim ve evet ben bir kadınım ve kadın olmaktan gurur duyuyorum. Boş haberlere irtimat etmeyiniz. Maskülen bir tarzım var diye hemen damgalıyorsunuz ayıp benim de bir ailem var kimsenin dengemizle oynamaya hakkı yok. Biraz had bilmek lazım" diyerek Seren Serengil'e cevap verdi.

AYRILDIKLARI İDDİA EDİLDİ

Snob Magazin'in özel haberine göre; Bütün bu gelişmelerin ardından Senem Kuyucuoğlu'nun özel hayatıyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Kuyucuoğlu'nun, tenisçi sevgilisi Yasemin Ada Börü'den ayrıldığı öne sürüldü.

"GEÇMİŞ GEÇMİŞTE KALDI!"

Ünlü mankenin, "Geçmiş geçmişte kaldı cancağızım. Artık yeni şeyler söylemek lazım" şeklinde bir paylaşım yapması ayrılık iddialarını kuvvetlendirdi.

"BİRİLERİNİ GERİDE BIRAKMADAN..."

Kuyucuoğlu daha sonra, "Birilerini hayal kırıklığına uğratmadan, birilerini geride bırakmadan, ilerleyişini sürdüremeyeceğini unutma" ifadelerini kullandı.

SENEM KUYUCUOĞLU KİMDİR?

Senem Kuyucuoğlu 22 Eylül 1990 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Senem Kuyucuoğlu modellik ve güzellik yarışmalarında derece almış Türk modeldir.

1990'da İzmir'de doğan Senem Kuyucuoğlu modelliğe 14 yaşında başladı.

2006 yılında, henüz 15 yaşını doldurmamışken Deniz Akkaya ile Top Model Türkiye yarışma programına katıldı ve burada ikinci oldu.

Amerika'da katıldığı parti ve hemcinsiyle öpüştüğü görüntülerin basına yansımasının ardından çok konuşulan Senem Kuyucuoğlu, katıldığı Katarsis programında "En yakın arkadaşım tarafından afişe edildim. Bütün hayatımı elimden aldı" açıklamasında bulunmuştu.