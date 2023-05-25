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Hazar Ergüçlü, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Magazin Haberleri

Güzel oyuncu Hazar Ergüçlü'nün, kendisi gibi oyuncu olan Ekin Koç'la aşk yaşadığı iddia ediliyordu. 31 yaşındaki oyuncu ve Jakuzi grubunun solisti Kutay Soyocak, birlikte yaptıkları paylaşımlarla bir nevi aşklarını ilan ettiler.

Hazar Ergüçlü, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Uzunca bir süre yönetmen Onur Ünlü'yle birlikte olan ve Ünlü'yle ayrılıklarının ardından kendisi gibi oyuncu olan Ekin Koç'la birlikte olduğu sanılan Hazar Ergüçlü, sevenlerini ters köşe yaptı.

Hazar Ergüçlü, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

İkili, Instagram hesaplarından oldukça yakın oldukları bir fotoğraf paylaşırken, Kutay Soyocak'ın, Hazar Ergüçlü'nün tek başına olduğu fotoğrafla yaptığı paylaşım da dikkati çekti.

Haberler.com / Ozan Kılıç - Magazin

Hazar Ergüçlü Onur Ünlü Ekin Koç Magazin Haberler

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