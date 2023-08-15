Hazar Ergüçlü... BABASINI KAYBETTİ!
Magazin Haberleri
KKTC’nin duayen gazetecilerinden, ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü'nün babası Süleyman Ergüçlü hayatını kaybetti. Ergüçlü'nün ölüm haberini ve nedenini eşi duyurdu. Ergüçlü'nün ölüm tarihiyle ilgili detay acı bir tesadüf oldu.
Hazar Ergüçlü'nün babası Süleyman Ergüçlü, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Ekranların sevilen oyuncusu Hazar Ergüçlü'nün uzun yıllardır Kıbrıs Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapan babası Süleyman Ergüçlü, geçirdiği kalp krizi sonucu bu sabah yaşamını yitirdi.
Ölümüyle ailesini yasa boğan Süleyman Ergüçlü, uzun yıllardır yaşadığı Kıbrıs'ta defnedilecek.
"ACIMIZ SONSUZ"
Acı haberi eşi Neşe Ergüçlü duyurdu:
Eşim Süleyman Ergüçlü bu sabah evimizde vefat etmiştir. Acım, acımız sonsuz. Cenaze töreniyle ilgili detaylar tarafımızdan paylaşılacaktır. Hepimizin başı sağ olsun.
ACI TESADÜF
İki kardeşin birer yıl arayla aynı gün hayatını kaybetmesi acı bir tesadüf oldu. Süleyman Ergüçlü'nün ablası İsmet Ergüçlü, 14 Ağustos 2022'de yaşamını yitirmişti.