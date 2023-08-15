Hazar Ergüçlü... BABASINI KAYBETTİ!

KKTC’nin duayen gazetecilerinden, ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü'nün babası Süleyman Ergüçlü hayatını kaybetti. Ergüçlü'nün ölüm haberini ve nedenini eşi duyurdu. Ergüçlü'nün ölüm tarihiyle ilgili detay acı bir tesadüf oldu.