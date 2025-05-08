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Hazal Kaya ve Ali Atay'dan Ayşe Barım kararı

Hazal Kaya ve Ali Atay'dan Ayşe Barım kararı
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Gezi Parkı davası kapsamında tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım'ın kurucusu olduğu ID İletişim'de sessiz bir ayrılık yaşandı. Uzun süredir ajans bünyesinde yer alan Hazal Kaya ve Ali Atay'ın isimleri ve fotoğrafları, ajansın internet sitesinden kaldırıldı.

Gezi Parkı davası kapsamında yargılanan ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla 30 yıla kadar hapsi istenen menajer Ayşe Barım'ın tutuklu bulunduğu süreçte, kurucusu olduğu ID İletişim ajansında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ajansın internet sitesinde yapılan bir güncelleme, magazin kulislerinde yeni ayrılık iddialarını beraberinde getirdi. Uzun süredir ID İletişim bünyesinde temsil edilen oyuncular Hazal Kaya ve Ali Atay, ajansın resmi web sitesindeki oyuncu portföyünden sessiz sedasız çıkarıldı. Ne isimleri ne de fotoğrafları listede yer alıyor. Bu gelişme, çiftin ajansla yollarını ayırdığı yönünde yorumlandı. Her iki isimden de konuya dair herhangi bir resmi açıklama gelmedi.

İSİMLERİ VE FOTOĞRAFLARI KALDIRILDI

Ajans cephesindeki dijital izler yalnızca web sitesiyle sınırlı kalmadı. ID İletişim'in Instagram hesabında da Hazal Kaya ve Ali Atay'ın artık takip edilmediği gözlemlendi. Öte yandan, Kaya'nın hâlâ ajansı takip ediyor olması, takipçilerin gözünden kaçmadı ve "tek taraflı bir kopuş mu yaşandı?" sorusunu beraberinde getirdi.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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