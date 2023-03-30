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Hazal Kaya... 'NASIL İYİ GELDİ İŞE DÖNMEK ANLATAMAM!'

Hazal Kaya... 'NASIL İYİ GELDİ İŞE DÖNMEK ANLATAMAM!'

Magazin Haberleri

Geçtiğimiz ay ikinci kez anne olmanın sevincini yaşayan Hazal Kaya, iş hayatına geri döndüğünü duyurdu. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlülerden olan ünlü isim, kızı kucağındayken yaptığı paylaşımı takipçilerinin beğenisine sundu.Kaya'ın pozuna takipçilerinden yorum yağdı.

Hazal Kaya, bebeğiyle yeni bir paylaşım yaptı.

"NASIL İYİ GELDİ İŞE DÖNMEK ANLATAMAM"

Çalışma hayatına geri dönen Hazal Kaya, kucağında Leyla Süreyya ile yaptığı paylaşıma; "İki gün önce çalıştık. Şimdi yerimizden kalkamıyoruz. Ama nasıl iyi geldi işe dönmek anlatamam" notunu düştü.

Hazal Kayadan Leyla Süreyya paylaşımı: Yerimizden kalkamıyoruz

Anne -kızın pozu büyük ilgi gördü.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Hazal Kaya Magazin Haberler

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