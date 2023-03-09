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Hazal Kaya... 'İNADINA İSYAN, İNADINA ÖZGÜRLÜK!'

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Hazal Kaya... 'İNADINA İSYAN, İNADINA ÖZGÜRLÜK!'

Oyuncu Hazal Kaya, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla meydanları dolduran kadınlara seslendi. Kızı Süreyya ile çekilen fotoğrafını paylaşan Kaya, fotoğrafa "Kalbim, aklım, umudum sizinle. Kadınlar günümüz kutlu olsun! İnadına isyan, inadına özgürlük!" notunu düştü.

Başarılı oyuncu Hazal Kaya, yaklaşık bir ay önce kucağına aldığı ikinci bebeği Süreyya Leyla ile çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'ne katılamayacağını belirten Kaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Annemler ben küçükken mor kurdeleli yaka iğneleri yaparlardı yürüyüşler için, ben de yardım ederdim.

O eylemlerle kazandıklarımıza şahit olarak büyüdüm. Şimdi yaka iğnem Süreyyam sebebiyle bu gece yürüyüşe katılamıyorum.

Kalbim, aklım, umudum sizinle. Kadınlar günümüz kutlu olsun! İnadına isyan, inadına özgürlük!"

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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