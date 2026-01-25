Haberler

Hazal Kaya'dan ilginç çıkış: Daha Tarkan'la tanışmadım

Güncelleme:
Oyuncu Hazal Kaya, katıldığı farklı etkinliklerde kameralara yansıyan sözleri ve davranışlarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Kaya'nın Meryem Uzerli'ye yönelik esprili ifadesi ile Gülşen'e gösterdiği saygı jesti, peş peşe paylaşılan görüntülerle tartışma yaratırken, ünlü oyuncu eleştirilere yine kendine has mizahıyla yanıt verdi ve "Ya siz benim her davranış bozukluğumu görüntülemeye yemin mi ettiniz?" dedi.

  • Hazal Kaya, Meryem Uzerli'ye 'Yaşlan be artık kadın' dedi.
  • Hazal Kaya, Gülşen'in elini öptü.
  • Hazal Kaya, Tarkan'la tanışmadığını söyledi.

Oyuncu Hazal Kaya, katıldığı uluslararası bir törende karşılaştığı oyuncu Meryem Uzerli'ye "Yaşlan be artık kadın" demesiyle dikkatleri üzerine çekmiş sözleri kısa sürede sosyal medyada tartışma konusu olmuştu.

GÜLŞEN'İN ELİNİ ÖPTÜĞÜ ANLAR VİRAL OLMUŞTU

Ünlü oyuncunun farklı bir etkinlikte de şarkıcı Gülşen'in elini öptüğü anlar kameralara yansımış, görüntüler sosyal medyada çok sayıda yorum almıştı

"HER DAVRANIŞ BOZUKLUĞUMU ÇEKMEK ZORUNDA MISINIZ?"

Gündem olan bu görüntüler sonrası sosyal medya hesabından esprili bir açıklama yapan Kaya, "Ya siz benim her davranış bozukluğumu görüntülemeye yemin mi ettiniz? Tövbe…" ifadelerini kullandı.

"İYİ Kİ TARKAN'LA TANIŞMADIM"

Ünlü oyuncu sözlerini, "İyi ki Tarkan'la tanışmadım bu arada… O zaman ne yapacağımı kim bilirdi, ben bilemem çünkü" diyerek sürdürdü ve Tarkan'la olası bir tanışmada daha farklı şeyler yapabileceğinin mesajını verdi.

Haber YorumlarıHakan Kurtulan:

Bu da oyuncuyum diye geziyor ortalıkta...

