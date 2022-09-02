Hazal Kaya'dan Korkutan Paylaşım

Oyuncu Hazal Kaya, sağlık problemleri yaşadığını belirterek "Fiziksel olarak aşırı zorlandığım bir dönem sadece, sonra anlatırım. Psikolojik olarak kaldırabildiklerimin de ciddi bir sınırı oldu. Ayrıca 9'a 3 tansiyonla ya evde baygın yatıyorum ya da sette hayatta tutunmaya çalışıyorum." dedi.

2019'da beş yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandıran oyuncu Hazal Kaya ile Ali Atay, aynı yıl kasım ayında oğulları Fikret Ali'yi kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olma sevincini yaşamıştı.

Instagram'da 7 milyondan fazla takipçisi bulunan Kaya, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyordu. Ancak ünlü oyuncunun bir süredir paylaşımda bulunmaması dikkat çekmişti.

Hazal Kaya, önceki gün yayınladığı gönderi ile suskunlıuğunu bozdu. Son olarak imaj değişikliği ile gündeme gelen Kaya, yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle sosyal medyaya ara verdiğini ifade etti.

"FİZİKSEL OLARAK AŞIRI ZORLANDIĞIM BİR DÖNEMDEYİM"

Konuyla alakalı açıklama yapan ünlü oyuncu, "Nasıl açtım arayı ama? İsteyerek olmadı vallahi... Fiziksel olarak aşırı zorlandığım bir dönem sadece, sonra anlatırım. Psikolojik olarak kaldırabildiklerimin de ciddi bir sınırı oldu. Ayrıca 9'a 3 tansiyonla ya evde baygın yatıyorum ya da sette hayatta tutunmaya çalışıyorum. Ay, çok güzel şeyler geliyor. Neyse... Böyleyken böyle. İki, üç haftaya toparlarım gibi; yani umarım! Öptüm." şeklinde konuştu.