Hayatını kaybeden Lisa Marie Presley'in son görüntülerinde dikkat çeken detaylar: Dengede duramıyordu

Rock'n roll müziğinin efsane ismi Elvis Presley'in tek çocuğu olan Lisa Marie Presley, evinde kalp krizi geçirdi. Evinde hareketsiz halde bulunan Presley, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SON GÖRÜŞEN KİŞİDEN DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR

Lisa Marie Presley en son salı gecesi Beverley Hills'deki Altın Küre Ödülleri'ne katılmıştı. Presley ile ropörtaj yapan Billy Bush onunla konuşan son isimlerden biriydi. Billy Bush, o gece yaşananları anlattı ve dikkat çeken iddialarda bulundu.

"KONUŞMASI ÇOK YAVAŞTI"

Bush Presly'in hareketlerinde o gece bir tuhaflık sezdiğini dile getirerek şunları söyledi: "Dengede durmakta zorlanıyordu. Konuşması çok yavaştı. Röportaj bittiğinde yanımdaki yapımcıma döndüm ve 'Bu işte bir terslik var' dedim."

YANINDAKİ KİŞİYE YASLANARAK KONUŞTU

Öte yandan ödl gecesindeki ropörtajı izleyenler de ünlü ismin tuhaf davrandığını dile getirdi. Videoda Presly'in yanında Elvis'in en yakın dostlarından Jerry Schilling vardı. Lisa Marie röportaj sırasında bir ara ona dönüp "Koluna girip sana yaslanacağım" demişti. Lisa Marie, konuşmanın kalanını Jerry Schilling'e yaslanarak tamamladı.

LISA MARIE PRESLEY KİMDİR?

1968 yılında doğan Lisa Marie, babasının izinden giderek, müzik alanında kariyer yaptı. Çıkardığı üç albüm arasında, 2003'te yayınladığı ilk albümü yüzbinlerce kopya satarak, olumlu eleştiriler aldı.

Yıldız isim, pop efsanesi Michael Jackson, aktör Nicholas Cage ve müzisyenler Danny Keough ve Michael Lockwood ile yaptığı evliliklerle de konuşuldu.

Üç çocuğundan oğlu Benjamin Keough 2020'de intihar etmişti. Elvis Presley 1977 yılında, 42 yaşındayken kalp krizinden öldüğünde, Lisa Marie 9 yaşındaydı.