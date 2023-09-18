Hayatımın Neşesi... YAYIN GÜNÜ DEĞİŞTİ, SALI AKŞAMINA YERLEŞTİ!

Aile komedisine taze bir soluk getirecek, başrollerinde Şebnem Bozoklu ve Tolga Tekin’in yer aldığı yeni TV dizisi "Hayatımın Neşesi", yeni yayın günü olan 19 Eylül Salı günü saat 20.00'de 11. bölümüyle TRT 1 ekranlarında...

"Yeni yayın günü Salı gecesi başlayan "Hayatımın Neşesi"de bu hafta neler olacak:

Duygusal bir fırtına yaklaşıyor... Mustafa, Neşe'nin sakladığı sırları sonunda öğreniyor. Bu büyük sır, ikilinin arasında derin bir uçurum oluşturuyor.

Neşe, gönlünü kırdığı Mustafa'nın affını kazanmak için uğraşıyor. Ancak Mustafa'nın bu duruma tepkisi, kafasını dağıtmak için taksicilik yapmaya başlamak oluyor.

Serdar, hayalini gerçekleştirmek üzere olan kafenin hazırlıklarıyla meşgulken, bir yandan da Murat'la uğraşıyor. Rüçhan, mutfağın sırlarını Saliha'dan öğrenmeye başlarken, Zeynep ve Emre, aile içi barışın sağlanması için kolları sıvıyor.

Tüm bu gelişmeler arasında Sevda, Neşe'ye destek olmak için yanında oluyor.