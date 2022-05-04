Hayatıma Girecek Kadın Bakımlı Olmalı!

MARDİN (Snob Magazin) - Güzel havanın tadını çıkartan Berdan Mardini, kendisine yöneltilen sorulara içtenlikle cevap verdi. Mardin'de kurduğu gülsuyu ve lavanta fabrikasıyla ilgili konuşan Mardini, "Çin'den ve İngiltere'den ortaklık teklifi aldım. Bu beni çok mutlu ediyor fakat ortaklık hiç kolay olan bir şey değil. Çin, İngiltere ve Irak'a siparişlerimiz var şuan. Sezonluk çalışanlarımızla beraber 300-350 kişiye ekmek veriyorum, bu hiç kolay bir şey değil." dedi.

RUHSAL VE BEDENSEL OLARAK YÜKLERİMDEN KURTULDUM!

"Ruhsal ve bedensel olarak yüklerimden kurtuldum" diyen Mardini, "Hayatıma dair ciddi kararlar aldım. Artık eski Berdan yok hem ruhsal hem bedensel olarak yüklerimden kurtuldum." dedi.

SON SEVGİLİLERİMİN YABANCI OLMASI TESADÜF!

Yeni bir aşka yelken açtığı ve yabancı sevgilisi olduğu konuşulan Berdan Mardini, 'Son sevgililerinizin yabancı olması bir tesadüf mü?' sorusu üzerine ise, "Evet şu an hayatımda birisi var ama yabancı olması tamamen tesadüf. Ben ilişkisini ortada yaşayan bir insan değilim. Benim aşık olacağım insan çok bakımlı olması lazım. ve ilk olarak gözlerine bakarım. Gözleri kalbinin güzelliğini belli eder." dedi.

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