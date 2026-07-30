Real Madridli oyuncuların haftalık kazançları sızdırıldı! İşte Arda Güler'in kazandığı rakam
İspanyol devi Real Madrid'in 2026-2027 sezonundaki maaş bütçesi sızdırıldı. Kylian Mbappe'nin dikkat çektiği listede Arda Güler'in maaşı da yer aldı. İşte o rakamlar...
İspanya devi Real Madrid'in yeni sezon öncesi futbolcularına ödeyeceği haftalık maaş bütçesi basına yansıdı. Takımın yıldız ismi Kylian Mbappe zirvede yer alırken, milli futbolcu Arda Güler'in de kazancı belli oldu.
ZİRVEDE MBAPPE VAR
Yeni sezona hazırlanan eflatun-beyazlı ekipte en yüksek kazancı elde eden isim haftalık 600 bin Euro ile Fransız süperstar Kylian Mbappe oldu. Mbappe'yi 480 bin Euro ile Vinicius Junior ve 400 bin Euro ile Jude Bellingham takip etti.
ARDA GÜLER HAFTALIK 100 BİN EURO KAZANIYOR
Listede milli yıldız Arda Güler’in haftalık maaşının 100 bin Euro olduğu görüldü. Geçtiğimiz dönemde İspanya basınında maaşıyla gündeme gelen ve "Kendini kanıtlama aşamasındaki bir genç oyuncu için yüksek" eleştirilerine maruz kalan Arda, listede orta-alt sıralarda yer aldı.
İşte Real Madridli oyuncularının haftalık maaşları:
- Kylian Mbappe: 600 bin Euro
- Vinicius Junior: 480 bin Euro
- Jude Bellingham: 400 bin Euro
- Rodrygo: 320 bin Euro
- Trent Alexander-Arnold: 320 bin Euro
- Ibrahima Konate: 320 bin Euro
- Federico Valverde: 320 bin Euro
- Bernardo Silva: 308 bin Euro
- Thibaut Courtois: 288 bin Euro
- Antonio Rüdiger: 280 bin Euro
- Eder Militao: 280 bin Euro
- Aurelien Tchouameni: 240 bin Euro
- Eduardo Camavinga: 240 bin Euro
- Ferland Mendy: 200 bin Euro
- Dean Huijsen: 180 bin Euro
- Alvaro Carreras: 172 bin Euro
- Franco Mastantuono: 140 bin Euro
- Brahim Diaz: 140 bin Euro
- Raul Asencio: 120 bin Euro
- Arda Güler: 100 bin Euro
- Andriy Lunin: 88 bin Euro
- Endrick: 38 bin Euro
- Gonzalo Garcia: 32 bin Euro
- Fran Gonzalez: 8 bin Euro