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Hayat Bilgisi'nin sevilen oyuncusu Kerem Kupacı evlendi

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Hayat Bilgisi dizisinin unutulmaz oyuncularından Kerem Kupacı, dün bir süredir aşk yaşadığı avukat sevgilisi Ece Ceyhanlı ile nikah masasına oturdu. Kupacı'nın nikah esnasında kaçmaya çalışması ise herkesi güldürdü.

Yıllar önce yayınlanan Hayat Bilgisi dizisindeki Pikaçu Kerem rolüyle hafızalara kazınan ve son olarak Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde rol alan Kerem Kupacı, dün Ece Ceyhanlı ile evlendi.

Bir süredir avukat Ece Ceyhanlı ile gözlerden uzak aşk yaşayan Kerem Kupacı, dün Sedef Adası'nda evlendi. Düğünde Ceyhanlı dantel detaylı bir gelinlik tercih ederken Kupacı da siyah damatlık tercih etti. Mutluluğu gözlerinden okunan Kupacı, nikah esnasında masadan kaçmaya çalışarak şaka yaptı. Güzel oyuncu Burcu Binici, ünlü çifti yalnız bırakmadı. Siyah sırt dekolteli elbisesiyle göz kamaştıran Binici, düğün sonrası yapılan partide gelin Ece Ceyhanlı ile karşılıklı oynadı.

Hayat Bilgisi'nin sevilen oyuncusu Kerem Kupacı evlendi

Hayat Bilgisi'nin sevilen oyuncusu Kerem Kupacı evlendi

Hayat Bilgisi'nin sevilen oyuncusu Kerem Kupacı evlendi

Ecem Altan
Ecem Altan
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Hayat Bilgisi Kerem Kupacı Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (1)

Halil Durmaz:

ne yapalım çok önemli

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