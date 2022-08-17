Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i estetikle bambaşka birine dönüştü: Bu sen olamazsın
Magazin Haberleri
Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Kikirik rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Çisem Oral estetik yaptırdı. Dizinin hayranları Oral'ın son haline inanmakta güçlük çekti.
Türkiye'de bir döneme damga vuran diziler arasında yer alan Hayat Bilgisi'nin oyuncularının son halleri merak edilmeye devam ediyor. Dizide karakteri itibarıyla kimse Törpü ve Barbie karakteri gibi ona aşık olmamıştı ama Kikirik'i bir de şimdi görün. Ünlü isim, son haliyle ağızları adeta açık bırakıyor.
YILLAR ONA YARADI
Dizinin bitmesinin üzerinden geçen yıllar, resmen Kikirik Biricik karakterini canlandıran Çisil Oral'a yaradı. Estetik yaptıran Oral, bambaşka birine dönüştü. Dizinin hayranları ise Oral için "Bu sen olamazsın" gibi yorumlarda bulundu.
İşte Oral'ın son hali: