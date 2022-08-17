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Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i estetikle bambaşka birine dönüştü: Bu sen olamazsın

Magazin Haberleri

Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Kikirik rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Çisem Oral estetik yaptırdı. Dizinin hayranları Oral'ın son haline inanmakta güçlük çekti.

Türkiye'de bir döneme damga vuran diziler arasında yer alan Hayat Bilgisi'nin oyuncularının son halleri merak edilmeye devam ediyor. Dizide karakteri itibarıyla kimse Törpü ve Barbie karakteri gibi ona aşık olmamıştı ama Kikirik'i bir de şimdi görün. Ünlü isim, son haliyle ağızları adeta açık bırakıyor.

YILLAR ONA YARADI

Dizinin bitmesinin üzerinden geçen yıllar, resmen Kikirik Biricik karakterini canlandıran Çisil Oral'a yaradı. Estetik yaptıran Oral, bambaşka birine dönüştü. Dizinin hayranları ise Oral için "Bu sen olamazsın" gibi yorumlarda bulundu.

İşte Oral'ın son hali:

Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i estetikle bambaşka birine dönüştü: Bu sen olamazsın

Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i estetikle bambaşka birine dönüştü: Bu sen olamazsın

Haberler.com - Magazin

Hayat Bilgisi Çisil Oral Magazin Haberler

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Yorumlar (3)

Selahattin Turan:

Çirkin kadın yoktur az makyaj vardır. Çirkin erkek yoktur az para vardır

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hakan saglam:

Yahu kimler merak ediyomus bunlarin son hallerini valla bende bunu merak ediyofum

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Orcun Yazicioglu:

estetikle michael jackson bile olursun :D

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