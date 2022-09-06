Hatay haber! Hatay'da "Halkımız mutlu olsun" sloganıyla konser düzenlendi Magazin Haberleri Hatay haberi: Hatay'ın Samandağ ilçesinde "Halkımız mutlu olsun" sloganıyla konser düzenledi. Hatay'ın Samandağ ilçesinde "Halkımız mutlu olsun" sloganıyla konser düzenledi. Konsere İlçe Emniyet Müdürü Asuman Karacık, İlçe Jandarma Komutanı Servet Arslan, AK Parti İlçe Başkanı Semir Özdemir, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Murat Hayzaran, Hacı Paşa Belediye Başkanı Hüseyin Fansa ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yerel sanatçıların sahneye çıktığı konserde renkli görüntüler oluştu. Konseri düzenleyenlerden Ali Gümüş, "Amacımız halkımızın mutlu olması. Bu sıkıntılı süreçte halkımızı mutlu edebilirsek ne mutlu bize" dedi. - HATAY Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin Hisarcık Samandağ Hatay Magazin Haberler

Haberler ›› Magazin ›› Hatay haber! Hatay'da 'Halkımız mutlu olsun' sloganıyla konser düzenlendi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.