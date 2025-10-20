Haberler

Hasan Yalnızoğlu'nu unutmadı! Acun Ilıcalı'dan duygulandıran vefa

Hasan Yalnızoğlu'nu unutmadı! Acun Ilıcalı'dan duygulandıran vefa
Hasan Yalnızoğlu'nun vefatının ardından ortaya çıkan bir detay, dostluğun ve vefanın unutulmadığını gösterdi. Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, Yalnızoğlu'nun 8 yaşındaki kızının üniversiteye kadar tüm eğitim masraflarını üstlendi. Sessizce yapılan bu davranış, gösterişten uzak bir vefa örneği olarak değerlendirildi.

Oyuncu, dansçı ve sporcu kimliğiyle tanınan Hasan Yalnızoğlu, 15 Ekim 2024'te, 50 yaşında pankreas kanseri nedeniyle yaşamını yitirmişti. Uzun süredir Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Yalnızoğlu, spordaki başarılarının ardından dans ve oyunculuk kariyerinde de önemli işlere imza atmıştı. Bir dönem Anadolu Ateşi grubunda baş dansçı olarak yer alan sanatçı, "Survivor" yarışmasıyla da geniş kitlelerce tanınmıştı.

Hasan Yalnızoğlu'nu unutmadı! Acun Ilıcalı'dan duygulandıran vefa

Ardında henüz 8 yaşında bir kız çocuğu bırakan Yalnızoğlu'nun vefatı büyük üzüntü yaratmıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir detay, sanatçının sevenlerini duygulandırdı. Hürriyet'in haberine göre, Acun Ilıcalı, Hasan Yalnızoğlu'nun küçük kızının üniversiteye kadar tüm eğitim masraflarını sessizce üstlendi.
Bu davranışı gösterişten uzak bir vefa örneği olarak değerlendiren yakın çevresi, Ilıcalı'nın bu desteği hiçbir şekilde duyurmak istemediğini belirtti. Ancak yapılan bu anlamlı jestin basına yansıması, dostluğun unutulmadığını bir kez daha gösterdi.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
500
