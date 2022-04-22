Hasan Can Kaya'ya Almanya'da yoğun ilgi! Biletler tükendi

Yurt içinde ve yurt dışında milyonların sevgisini kazanan Hasan Can Kaya, 21 Mayıs'ta Almanya'da gösteri yapacak. 1 ay öncesinden biletlerin tükendiği gösteriye yoğun ilgi gösterilerken, bilet alanlar heyecanla 21 Mayıs'ı beklemeye başladı.

AYLAR ÖNCESİNDEN BİLETLER TÜKENDİ

Konuşanlar'ın yıldızı Hasan Can Kaya, 21 Mayıs Cumartesi, 20.30'da Porsche Arena'da gösteri yapacak. Biletler satışa çıktıktan sonra kısa bir süre sonra tükenirken bilet alanlar heyecanla gösteri gününü beklemeye geçti.

Avrupa turnesine devam eden Kaya'nın takvimi ise şöyle:

Hasan Can Kaya Konuşanlar 6 Mayıs 2022 Cuma Nürnberg –Meistersingerhalle- Almanya

Hasan Can Kaya Konuşanlar 7 Mayıs 2022 Cumartesi Amsterdam – Rai - Hollanda

Hasan Can Kaya Konuşanlar 8 Mayıs 2022 Pazar Wien – Stadthalle - Avusturya

Hasan Can Kaya Konuşanlar 20 Mayıs 2022 Pazartesi Offenbach – Stadthalle Offenbach - Almanya

Hasan Can Kaya Konuşanlar 21 Mayıs 2022 Salı Stuttgart –Porsche-Arena - Almanya

Hasan Can Kaya Konuşanlar 22 Mayıs 2022 Çarşamba Düsseldorf – Mitsubishi Electric Halle - Almanya

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