Hasan Can Kaya'ya Almanya'da yoğun ilgi! Biletler tükendi - Haberler

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Hasan Can Kaya'ya Almanya'da yoğun ilgi! Biletler tükendi

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Hasan Can Kaya'ya Almanya'da yoğun ilgi! Biletler tükendi

Konuşanlar programı ile milyonların sevgisini kazanan Hasan Can Kaya'nın Avrupa turnesi kapsamında Stuttgart'ta yapacağı gösterinin biletleri tükendi. Almanya'da yoğun ilgi ile karşılanan Kaya'nın gösterisi 21 Mayıs Cumartesi, 20.30'da Porsche Arena'da başlayacak.

Yurt içinde ve yurt dışında milyonların sevgisini kazanan Hasan Can Kaya, 21 Mayıs'ta Almanya'da gösteri yapacak. 1 ay öncesinden biletlerin tükendiği gösteriye yoğun ilgi gösterilerken, bilet alanlar heyecanla 21 Mayıs'ı beklemeye başladı.

AYLAR ÖNCESİNDEN BİLETLER TÜKENDİ

Konuşanlar'ın yıldızı Hasan Can Kaya, 21 Mayıs Cumartesi, 20.30'da Porsche Arena'da gösteri yapacak. Biletler satışa çıktıktan sonra kısa bir süre sonra tükenirken bilet alanlar heyecanla gösteri gününü beklemeye geçti.

Avrupa turnesine devam eden Kaya'nın takvimi ise şöyle:

  • Hasan Can Kaya Konuşanlar 6 Mayıs 2022 Cuma Nürnberg –Meistersingerhalle- Almanya
  • Hasan Can Kaya Konuşanlar 7 Mayıs 2022 Cumartesi Amsterdam – Rai - Hollanda
  • Hasan Can Kaya Konuşanlar 8 Mayıs 2022 Pazar Wien – Stadthalle - Avusturya
  • Hasan Can Kaya Konuşanlar 20 Mayıs 2022 Pazartesi Offenbach – Stadthalle Offenbach - Almanya
  • Hasan Can Kaya Konuşanlar 21 Mayıs 2022 Salı Stuttgart –Porsche-Arena - Almanya
  • Hasan Can Kaya Konuşanlar 22 Mayıs 2022 Çarşamba Düsseldorf – Mitsubishi Electric Halle - Almanya

Hasan Can Kaya'ya Almanya'da yoğun ilgi! Biletler tükendi

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Hasan Can Kaya, Magazin, Haberler

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