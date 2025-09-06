Haberler

Hasancan Kaya'nın Konuşanlar'dan kazanacağı dev ücret belli oldu
Geçtiğimiz hafta Konuşanlar'ın yeni adresi Disney+ olarak açıklanmıştı. Şimdi ise Hasancan Kaya'nın dev anlaşmadan kazanacağı ücret ortaya çıktı. Ünlü komedyen Exxen'de 270 bin dolar kazanırken, Disney+ ile yaptığı anlaşmadan 325 bin dolar alacak.

Pandemi döneminde YouTube'da yayınladığı Konuşanlar programıyla büyük çıkış yakalayan Hasancan Kaya, kısa süre içinde Acun Medya ile anlaşarak Exxen'e transfer olmuştu. 2021'den bu yana platformda yayınlanan programın yeni sezonda Exxen'de olmayacağı iddiaları son dönemde sık sık gündeme geliyordu.

YENİ ADRESİ GEÇTİĞİMİZ HAFTA AÇIKLANMIŞTI

Uzun süredir "Konuşanlar"ın hangi platformda yayınlanacağı merak edilirken, Prime Video, HBO Max, Netflix ve Disney+ gibi dev platformların ilgilendiği öne sürülmüştü. Geçtiğimiz hafta ise Kaya, sessizliğini bozarak yeni adresini duyurdu. Disney+'ın resmi hesabından yapılan "Mikrofon açıldı, herkes kahkahaya hazır" paylaşımını alıntılayan Kaya, gönderiye "Hayırlı olsun" notunu düşerek transferi resmen doğrulamıştı.

KAZANCI DUDAK UÇUKLATTI

Şimdi ise ünlü komedyenin yeni anlaşmadan kazanacağı para ortaya çıktı. Sina Koloğlu, Oda TV'de kaleme aldığı yazısında Hasancan Kaya'nın Exxen ve Disney+ anlaşmalarının detaylarını açıkladı. Koloğlu'nun iddiasına göre Kaya, Exxen'den 270 bin dolar kazanıyordu. Disney+ ile yapılan yeni anlaşmada ise ünlü komedyenin kazancı 325 bin dolar olacak.

"KONUŞANLAR" TÜM DÜNYADA İZLENECEK

Kulislerde dolaşan bilgilere göre program, eylül sezonuyla birlikte Disney+'ta yayınlanacak ve farklı dillerde altyazı seçeneğiyle dünya çapında izleyiciye ulaşacak. Böylece Kaya, hem kazancını artırmış olacak hem de uluslararası bir kitleye açılacak.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCaner:

Bir defa seyrettim, programa katılanlar adeta kendilerini rezil etmekten zevk alan tipler ya da özel ayarlanmışlar. Çok seviyesiz bir komedi üslubu var. Bunu seyredenlerin ahlaki duruşu da çok aşağıdadır.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
