Hasan Can Kaya, 'Fantazini anlat' dediği genç kadından duydukları karşısında dumura uğradı

Konuşanlar programında bir kadın seyirciye "En büyük fantazin ne?" sorusunu soran Hasan Can Kaya, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı. Erkek arkadaşıyla yaşadığı en özel anları günlüğüne yazdığını söyleyen genç kadın, "Bazı ilişki pozisyonlarını defterime çizmiştim. Annem de deftere yazdığım kek tarifine bakmak isterken onların hepsini gördü" dedi.

YouTube'dan Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'e transfer olan Konuşanlar programının son bölümünde ilginç anlar yaşandı. Bir kadın seyirciye "En büyük fantazin ne?" sorusunu soran Hasan Can Kaya, duydukları karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

"SEVGİLİMLE YAŞADIKLARIMIZI GÜNLÜĞÜME ÇİZDİM"

Gelen seyircilerle tek tek sohbet eden Kaya, bir kadın konuğuna "Fantazini anlat" dedi. Genç kadın ise eski sevgilisi ve annesiyle olan bir anısından bahsederek şunları söyledi: "Fantezi değil ama çok fazla günlük tutuyordum. Her şeyi erkek arkadaşımla aramda geçenleri dahi yazıyordum. Bir gün kek tarifi de yazdım annem de almış okumuş. Erkek arkadaşımla aramda geçen tüm hayal dünyamı yazıyordum. Tüm terlemelerimi, misyoner pozisyonunda çizmiştim."

Genç kadının anlattıkları karşısında gözleri büyüyen Hasan Can Kaya, başka bir kadın seyircinin "Misyoner ne demek?" sorusu üzerine "Cinsel ilişki pozisyonu. En düz, daha da anlatasım var" dedi.