Harbiye konserinde Yıldız Tilbe'den beklenmedik hareket

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, önceki akşam Harbiye Açık Hava Sahnesi'nde hayranlarıyla buluştu. Coşkulu kalabalığa unutulmaz bir gece yaşatan Tilbe, sahne enerjisi ve sürpriz konuklarıyla büyük alkış aldı. Ancak gecenin en çok konuşulan anı, sahnede yaşanan duygusal kırılma oldu.

"SEVME" ŞARKISI TİLBE'Yİ EFKARLANDIRDI BOĞDU

Konserin ilerleyen dakikalarında Yıldız Tilbe, sahneye Elif Buse Doğan'ı davet etti. Doğan, merhum İbrahim Erkal'ın hafızalara kazınan "Sevme" adlı şarkısını seslendirdi. Şarkı ilerledikçe, Tilbe'nin gözleri doldu. Duygularına hakim olamayan sanatçı sahnede derin bir hüzne kapıldı.

SAHNE ORTASINDA SİGARA YAKTI

Efkârı giderek artan Tilbe, herkesi şaşkına çeviren bir harekete imza attı. Saniyeler içinde cebinden sigara çıkaran ünlü sanatçı, sahnede sigara yaktı. O anlar, Harbiye seyircisi tarafından şaşkınlıkla izlenirken, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu