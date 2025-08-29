Harbiye konserinde Yıldız Tilbe'den beklenmedik hareket

Harbiye konserinde Yıldız Tilbe'den beklenmedik hareket
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Harbiye konserinde Yıldız Tilbe'den beklenmedik hareket
Haber Videosu

Harbiye konserinde Elif Buse Doğan'ın seslendirdiği "Sevme" şarkısı sırasında duygularına hakim olamayan Yıldız Tilbe, sahnede efkarlanarak sigara yaktı. O anlar hem seyircide hem sosyal medyada şaşkınlık yarattı.

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, önceki akşam Harbiye Açık Hava Sahnesi'nde hayranlarıyla buluştu. Coşkulu kalabalığa unutulmaz bir gece yaşatan Tilbe, sahne enerjisi ve sürpriz konuklarıyla büyük alkış aldı. Ancak gecenin en çok konuşulan anı, sahnede yaşanan duygusal kırılma oldu.

"SEVME" ŞARKISI TİLBE'Yİ EFKARLANDIRDI BOĞDU

Konserin ilerleyen dakikalarında Yıldız Tilbe, sahneye Elif Buse Doğan'ı davet etti. Doğan, merhum İbrahim Erkal'ın hafızalara kazınan "Sevme" adlı şarkısını seslendirdi. Şarkı ilerledikçe, Tilbe'nin gözleri doldu. Duygularına hakim olamayan sanatçı sahnede derin bir hüzne kapıldı.

SAHNE ORTASINDA SİGARA YAKTI

Efkârı giderek artan Tilbe, herkesi şaşkına çeviren bir harekete imza attı. Saniyeler içinde cebinden sigara çıkaran ünlü sanatçı, sahnede sigara yaktı. O anlar, Harbiye seyircisi tarafından şaşkınlıkla izlenirken, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu

Harbiye konserinde Yıldız Tilbe'den beklenmedik hareket

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Randevu talep etti! Ali Koç, takımın başına Mourinho'dan daha ünlüsünü getiriyor

Takımın başına Mourinho'dan daha ünlüsünü getiriyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gelsin yeni tazminat! Mourinho'nun yeni takımı belli gibi

Gelsin yeni tazminat! Mourinho'nun yeni takımı belli gibi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.