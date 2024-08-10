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Hande Yener'in öfkesi dinmiyor: Atatürk'ten sonra senin ne haddine

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Bir sosyal medya kullanıcısının kadın giyimi konusunda yaptığı paylaşıma sinirlenerek "İran'a git" paylaşımı yapan Hande Yener tepkisini konserinde de devam ettirdi. Atatürk vurgusu yapan ünlü şarkıcı, "Atatürk'ün yaptığı devrimden sonra senin ne haddine! Hadsiz!" ifadelerine yer verdi.

Ünlü şarkıcı Hande Yener, sosyal medyada "Kadınlardan değil çıplaklardan rahatsız olduğumuzu anlamak için temel akli melekeler yeterlidir" diyen kişiye verdiği " İran'a git, orada yaşa!" şeklindeki yanıtla adından söz ettirmişti. Öfkesi geçmeyen ünlü şarkıcı, konserde de tepkisini devam ettirdi.

"ATATÜRK'ÜN YAPTIĞI DEVRİMDEN SONRA..."

Atatürk vurgusu yapan Yener, "Yazın ne giyeceğim ben yani yazın ne giyeceğim? Ayrıca sen kimsin? Atatürk'ün yaptığı devrimden sonra senin ne haddine! Hadsiz! Neyse şimdi galeyana gelmeyelim" ifadelerini kullandı.

Hande Yener'in öfkesi dinmiyor: Atatürk'ten sonra senin ne haddine

YANITI GÜNDEM OLMUŞTU

Yener, sosyal medyada "Kadınlardan değil çıplaklardan rahatsız olduğumuzu anlamak için temel akli melekeler yeterlidir" şeklinde paylaşım yapan bir kullanıcıya "Allah Allah. İran'a git, orada yaşa! Biz ne sapıklara katlanıyoruz orada burada her yerde! Gözü pis bakan birine ne giysen nafile! Önce kendini yönetmeyi öğreneceksin, bu hayatta başkalarının ne yaptığı sizi aşar! Pedofili var ülkede hala açık giyiniyor diyorsun! Sapkınlık ve suç bizde demiyorsun da kıyafet diyorsun! Kendini ve ar damarını unutmadan yaşarsan hiçbir sorun olmaz! Bak biz kadınlar sapkınların, katillerin ortada gezdiğini biliyoruz ve ceza da almıyorlar üstelik! Bekliyoruz hala adaleti" şeklinde yanıt vermişti.

Haberler.com / İsmail Elal - Magazin

Sosyal Medya Hande Yener Hande Yener İran Kadın Magazin Yaşam Haberler

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