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Hande Yener'den şaşırtan itiraf: 5 yıldır sevgilim var

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Pop müziğin sevilen ismi Hande Yener, Hülya Avşar'ın programında özel hayatına ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu. Şarkıcı, prodüktörü Misha ile 5 yıldır ilişki yaşadığını söyledi.

Pop müziğin sevilen ismi Hande Yener, Hülya Avşar'ın programında özel hayatına ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu. Şarkıcı, prodüktörü Misha ile 5 yıldır ilişki yaşadığını söyledi.

Ünlü şarkıcı Hande Yener, Hülya Avşar'ın 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' isimli YouTube programına konuk olarak kariyerine ve özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"İLK KEZ 5 YIL SÜRESİNİ AŞTIM"

51 yaşındaki şarkıcı, Hülya Avşar'ın sevgilin var mı sorusuna '5 yıldır sevgilim var benim müziklerimi yapıyor. Biz çok iyi arkadaşız, o yüzden ilk kez bir ilişkimde 5 yıl süresini geçtim. Çok şanslıyım; beni alıyor, dinliyor. İlk söylediğim şey 'Seni bana Allah yolladı'. İkinci söylediğim şey 'Aileni tanımak istiyorum'. Rol mü yapıyorsun bana dedim ve annesiyle tanıştım" diye yanıt verdi.

Hande Yener'den şaşırtan itiraf: 5 yıldır sevgilim var

"İYİ Kİ SENİNLE KARŞILAŞTIK"

Hande Yener ayrıca Hülya Avşar'ın yıllar önce kendisine yaptığı iyiliklerden bahsederek " Ben tezgahtardım. Şarkıcı nasıl oldum? Seninle karşılaşmasak belki de başka bir şey olacaktım. İyi ki seninle karşılaştık" dedi.

"FİT KALMAK İÇİN..."

Fit vücudunun sırlarını veren ünlü isim, "Spor yapıyorum, fit kalmak için. Yoga yapıyorum. Çok güzel besleniyorum. Akşam 7-8 sebzemi yerim. Bir kilo bile alsanız size bir kilo ödem hediye ediyor. Sebzeyle, su içerek. Peynir ve yumurtadan vazgeçemiyorum. Alkol almıyorum" diye konuştu.

Hande Yener'den şaşırtan itiraf: 5 yıldır sevgilim var
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıcenk akyol:

nasıl şaşırdım anlatamam :O

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Haber YorumlarıGjerj Kastoroiti:

aaa hergun birine 365 gün yeter

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