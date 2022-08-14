Hande Yener'den olay yaratacak 'meme ucu' yorumu! Gülşen görmesin

Son dönemde sahne kıyafetleriyle dikkat çeken Hande Yener, "Gülşen senden 5 gömlek üstte yalnız" yorumunda bulunan bir sosyal medya kullanıcısına "Gömlek derken, meme ucu mu kasttettiniz?" yanıtını verdi.

Son dönemde sahne kıyafetleriyle gündeme gelen Gülşen ve Hande Yener açıklamaları ve çıkışlarıyla da dikkat çekiyor.

"KIYAFET ÇOK ÖNEMLİ"

Hande Yener bir takipçisinin kendi konser görüntüleri üzerine yaptığı "Sesi çıkmayanlardan sonra bu konserin performanslarını izlemek iyi geldi. Ses kıyafetten büyüktür" yorumunu "Ama lütfen kıyafet çok önemli' notuyla paylaştı.

GÜLŞEN'İ HEDEF ALDIĞI İDDİA EDİLDİ

Gülşen'i hedef aldığı iddia edilen Hande Yener daha sonra, "Şov ve performans önemli olan. Ama kıyafet dışında bir şey gündeme gelmiyor magazinde ne yazık ki! Şovumu kıyaslayacak bir alternatif yok olduğu için elbise mukayesesi konuşuluyor" dedi.

YORUMUYLA ŞAŞIRTTI

Bir kullanıcı sosyal medyada karşılaştırma yapılan iki şarkıcıdan Hande Yener için "Gülşen senden 5 gömlek üstte yalnız" yorumunda bulundu. Yener'in cevabı ise gündeme bomba gibi düştü. 49 yaşındaki şarkıcı "Gömlek derken, meme ucu mu kastettiniz?" yanıtını verdi.