Haber : Hande Yener'den olay yaratacak "meme ucu" yorumu! Gülşen görmesin - Haberler

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Hande Yener'den olay yaratacak "meme ucu" yorumu! Gülşen görmesin

Son dönemde sahne kıyafetleriyle dikkat çeken Hande Yener, "Gülşen senden 5 gömlek üstte yalnız" yorumunda bulunan bir sosyal medya kullanıcısına "Gömlek derken, meme ucu mu kasttettiniz?" yanıtını verdi.

Son dönemde sahne kıyafetleriyle gündeme gelen Gülşen ve Hande Yener açıklamaları ve çıkışlarıyla da dikkat çekiyor.

Hande Yener bir takipçisinin kendi konser görüntüleri üzerine yaptığı "Sesi çıkmayanlardan sonra bu konserin performanslarını izlemek iyi geldi. Ses kıyafetten büyüktür" yorumunu "Ama lütfen kıyafet çok önemli' notuyla paylaştı.

Hande Yener'den olay yaratacak 'meme ucu' yorumu! Gülşen görmesin

Gülşen'i hedef aldığı iddia edilen Hande Yener daha sonra, "Şov ve performans önemli olan. Ama kıyafet dışında bir şey gündeme gelmiyor magazinde ne yazık ki! Şovumu kıyaslayacak bir alternatif yok olduğu için elbise mukayesesi konuşuluyor" dedi.

Hande Yener'den olay yaratacak 'meme ucu' yorumu! Gülşen görmesin

Bir kullanıcı sosyal medyada karşılaştırma yapılan iki şarkıcıdan Hande Yener için "Gülşen senden 5 gömlek üstte yalnız" yorumunda bulundu. Yener'in cevabı ise gündeme bomba gibi düştü. 49 yaşındaki şarkıcı "Gömlek derken, meme ucu mu kastettiniz?" yanıtını verdi.

Hande Yener'den olay yaratacak 'meme ucu' yorumu! Gülşen görmesin

Hande Yener'den olay yaratacak 'meme ucu' yorumu! Gülşen görmesin

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Hande Yener Gülşen Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

Suat GÖNÜLTAŞ:

NE GİZEM KALMIŞ NE CAZİBE, KADINLARIN KALİTESİNİ DÜŞÜREN KADINLAR, BUNLAR.

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